José María García señala al político que le 'echó' de la radio: "Dictador muy caprichoso"

José María García dejó un repertorio de titulares en su visita a La azotea, el programa de Trece que presentan Antonio Hueso y María Ruiz. El histórico locutor de radio sorprendió a los espectadores al criticar con dureza a un expresidente del Gobierno.

"Me retiré hace 25 años voluntariamente porque me peleé con un dictador muy caprichoso que se llama José María Aznar", dijo con su habitual tono el periodista de 73 años, que también será uno de los entrevistados por Mercedes Milá en su nuevo programa de Movistar+.

García, además, se siente agradecido por seguir siendo el centro de todas las miradas - "es un reconocimiento", dijo-, pero descartó volver a la radio. "No creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver. Hay que dejar a los jóvenes que triunfen", aseguró.

José María García: "He dejado de escuchar periodismo deportivo"

El periodista criticó duramente al periodismo actual. "Me da pena profunda y tristeza. Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes una gran entrevista lo era. Hoy, en lugar de eso, le hacen una felación", opinó añadiendo que "ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia".

"A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia", explicó. "Otro problema es que hay déficit de mandatarios y directores abrumador. Antes había gente absolutamente preparada, que antes de ser cocineros fueron frailes", dijo para añadir también que "las redes sociales no son periodismo".

Lea también: Karlos Arguiñano se mofa de Boris Johnson y lanza un recadito a los ingleses: "¡Gibraltar español!"

En este sentido, José María García reconoció que ya no escucha periodismo deportivo: "Me siento muy triste, lo he dejado de escuchar. El periodismo deportivo que se hace es el mismo que se hace político o social. No es periodismo. Periodista es y significa pluralidad, independencia y libertad. Hemos vivido una época de la censura y dependíamos de unos tontos que te tachaban. Siempre he sido muy indisciplinado por defender unas causas".