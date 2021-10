"Igual que tú": la inesperada respuesta de Tebas a Juanma Castaño al preguntarle cuánto dinero cobra

Juanma Castaño fue protagonista de la noche de este lunes, 4 de octubre, por partida doble. La emisión de una nueva entrega de MasterChef Celebrity en La 1, en la que presentó un plato desastroso en la primera prueba en la que hizo pareja con Victoria Abril, coincidió con la entrevista que le hizo a Javier Tebas, el presidente de LaLiga, en El partidazo de Cadena Cope.

El responsable de la competición criticó duramente a Florentino Pérez por la Superliga europea y habló sobre la crisis institucional del Barça. "¿Fue un palo que Messi se fuera?", preguntó Castaño a lo que Tebas respondió: "Era un valor fundamental, pero no imprescindible. Tenemos los derechos internacionales vendidos y esos contratos no se cambian porque Messi no esté".

Castaño también quiso saber si Netflix y Amazon podrían meterse en el negocio del fútbol. "Netflix, no; Amazon, puede", afirmó asegurando después que en un futuro próximo, "el aficionado no va a tener que pagar más, habrán más ventanas para ver fútbol y a un precio inferior".

Castaño pregunta a Tebas por su sueldo y su respuesta le provoca una sonrisa

Pero la situación más jugosa se produjo casi al final de la entrevista, cuando Castaño puso en apuros a Tebas al preguntarle por su sueldo (como ya hiciera Gonzo hace unos meses en Salvados). "¿Cada cuanto se lo revisa?", preguntó el locutor. "Son los clubes cada cuatro años", respondió a lo que el periodista espetó que "son buenos con usted".

Lea también: Pablo Iglesias prepara su salto como productor de series de televisión: "Estamos conspirando"

"Pues sí, estoy contento, igual que tú estás con el tuyo", respondió Tebas a lo que Castaño replicó con una sonrisa: "Yo sí, pero el suyo ha crecido exponencialmente. "Esta pregunta sale en todas las entrevistas. Cobro lo que quieren los clubes", dijo reconociendo que ha tenido una oferta de Italia con mejores condiciones. "Pero quiero que esta Liga siga creciendo", se justificó.

