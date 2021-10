El comentario de Carmen Calvo sobre Iván Redondo que dejó a Iglesias con esta cara: "¿No va a decir nada más?"

El Ágora de la Cadena SER gana cada vez más adeptos. Y no es para menos, después de que se produzcan momentazos en la tertulia política de Hora 25 como el que se vivió este lunes, cuando Aimar Bretos preguntó a Carmen Calvo por su relación con Iván Redondo.

La confesión de la vicepresidenta del Gobierno llegó cuando el locutor dio paso a un extracto de la entrevista que Jordi Évole realizó el pasado domingo al exasesor estrella de Pedro Sánchez. En él, Redondo aseguraba que su relación con Calvo había sido muy buena.

"Muchas veces ha planteado y yo lo he leído en medios de comunicación que yo tenía una enemistad con Carmen Calvo. Es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera y yo en la suya", aseguró el consultor en el programa de La Sexta.

Este lunes, Bretos sacó el tema a la política: "Señora Calvo, nos sorprendió mucho anoche saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo", señaló el periodista, que no se esperaba la respuesta que iba a darle la socialista. "Sí, a mí también", soltó la exministra mientras a Pablo Iglesias se le salían los ojos de sus órbitas.

Carmen Calvo aclara su relación con Iván Redondo

Calvo, que no estaba presente en el estudio, se reafirmó en su respuesta. "O sea, ¿que usted también se sorprendió de saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo?", insistió Bretos, que no pudo contener la risa. "Pues sí", se limitó a añadir la andaluza. "¿No va a decir nada más?", preguntaba aún en shock el presentador. "Luego que si 'frente amplio', ¿eh?", dijo irónico Iglesias.

"He tenido con él una relación estrictamente profesional. Estrictamente profesional. Aunque la gente a veces no hace la distinción, una cosa es la presidencia del Gobierno y otra cosa es el ministerio de la Presidencia, que está para el apoyo del presidente, pero el presidente tiene su gabinete. Sabía cuál era mi espacio como ministra de la Presidencia y como vicepresidenta y en ese sentido cada cual ha operado en su espacio", argumentó Calvo, que reconoció que no había visto la entrevista de Évole a Redondo.

-Señora Calvo, nos sorprendió mucho anoche saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo.



-Sí, a mí también.



-Señora Calvo, nos sorprendió mucho anoche saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo.

-Sí, a mí también.

