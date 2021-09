Losantos vuelve a plantar cara a los "bebelejías" y critica el silencio de Abascal: "¿La libertad es callar?"

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a arremeter contra los antivacunas que desde hace días se manifiestan en contra del locutor y esRadio por su postura firme en defensa de la vacunación y su crítica hacia los negacionistas.

"Escoria, hienas y gentuza que han aprovechado la muerte de Elia para ver si se cargan esta empresa. Tendráina que nacer siete veces y no se la cargarían. Escoria, bebelejía", ha dicho este lunes el comunicador ante las críticas, que no cesan en redes sociales.

Lea también: Muere a los 38 años la periodista Elia Rodríguez, locutora de la radio de Federico Jiménez Losantos

"Tener que soportar que haya gente que diga que no hay virus o que las vacunan no vacunan...", lamentó Losantos. "Mientras, el líder de Vox no quiere hablar", ha comentado en referencia al silencio de Abascal cuando, en una entrevista en esRadio, le preguntaron si se había vacunado y prefirió no responder.

"Los 140.000 muertos no son ningún engaño. ¿Cuántos podrían haberse salvado con vacunas? ¿80.000?", se preguntó Losantos como respuesta a los antivacunas. "¿Qué quieren, que esperemos 4 años a testar la vacuna mientras se morían 1.000 al día. ¿Pero cuánto imbécil hay en este mundo? Estos los que van de buena fe, luego están las ratas malignas", ha dicho el locutor.

"Cuando yo dije que votaba a Vox, ¿me tendría que haber callado?"

"La libertad es responsabilidad", se ha mostrado firme, para desmotar el argumento de Abascal de que era mejor no pronunciarse sobre si se había vacunado. Cuando yo dije que votaba a Vox, ¿me tendría que haber callado? ¿Porque mi libertad es callar lo que no me conviene decir? Entonces sería Mudox. ¡Vox es para hablar! Una de las mejores cosas que ha hecho Vox es acabar con la ley del silencio", ha comentado Federico Jiménez Losantos.

"Mamarrachos, no sabéis lo que es la libertad ni la dictadura", ha proseguido de nuevo en referencia a la campaña que hay montada en redes. "Cuando hay un problema de salud pública no es opinable. Hay que salvar a la gente, porque se muere. Lo libre es decir lo que uno piensa".