La pregunta de Herrera a Pedro Sánchez tras la detención de Puigdemont: "¿Le vas a indultar sin que pase un día?"

Carlos Herrera ha arrancado la mañana de este viernes en COPE analizando una de las noticias más importantes del año en el plano de la política española: Carles Puigdemont ha sido detenido esta noche en Cerdeña después de que las autoridades italianas lo interceptaran por una orden de detención europea que había emitido en 2019 el juez instructor del procés Pablo Llarena.

Lea también: Carlos Herrera: "Vamos a creer que eran nazis de verdad y no un atrezzo del enésimo bulo de PSOE y Podemos"

El locutor aplaude "la perseverancia" del magistrado, pero se muestra cauto a la hora de augurar si el expresident de la Generalitat se sentará ante la justicia. "¿Y ahora qué pasa? Sabemos que está detenido. Todos aquellos que tengan mucho interés en verle sentado en un banquillo del Supremo respondiendo contra los delitos de sedición y malversación, que no tengan tanta prisa, que la cosa no es tan rápida", advierte el andaluz antes de desgranar el lío jurídico que se puede desatar en las próximas semanas.

Herrera, sobre la encrucijada de Sánchez: "Esto le desmonta todo"

Herrera imagina entonces que pasaría si finalmente Puigemont es puesto en libertad: "Entonces llegaría a Barcelona, rompería con Esquerra, obligaría una convocatoria de elecciones. Imagínense que gana unas elecciones con esa cosa de 'soy el presidente de la república pendiente de declarar'. No es tan fácil sentarlo en el banquillo y además sentarlo por los dos delitos -sedición y malversación-. Lo de juzgarlo como sea, no es tan conveniente como parece", reconoce.

Lea también: Carlos Herrera explota contra Pedro Sánchez: "Si fuera por él, solo hubiera vacunado a los que votan a PSOE y Podemos"

Finalmente, Herrera analiza las consecuencias que tiene esta detención en los planes de Sánchez con Cataluña: "Esto le desmonta la mesa de diálogo, la agenda del no sé qué y la agenda del no sé cuál. Además ahora no puede indultarle antes de que sea el juzgado y si lo hace... Oye los otros se pasaron 3 años... ¿y a este le vas a indultar sin que pase ni un solo día?", pregunta el almeriense.

"Es complicado porque Sánchez además prometió poner a Puigdemont al servicio de la Justicia. Sentarle en el banquillo obliga a radicalizarse a Esquerra para no perder la hegemonía independentista, eso desestabiliza el pacto con Esquerra. Bueno un 'merdé' pero muy interesante, ahora tranquilidad, que la están peinando y esto lleva tiempo", sentencia.

Entidades Carlos Herrera Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero Pedro Sánchez Secretario General del PSOE Secretario General del PSOE