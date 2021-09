Losantos 'machaca' a los antivacunas que le critican: "Gentuza, bebedores de lejía"

Federico Jiménez Losantos se ha mostrado implacable con los antivacunas, que desde hace unos días han comenzado una campaña contra el locutor y esRadio, después de que la semana pasada se mostrase contundente cuando Santiago Abascal no respondió en su programa a la pregunta de si se había vacunado. "Me parece una postura irresponsable", le dijo al líder de Vox durante la entrevista. "Todo español que quiera vacunarse, tiene que tener vacuna, pero hemos insistido en que no tiene que ser obligatoria", explicó Abascal. "Yo estoy seguro de que te has vacunado", añadió el locutor. "Aquí se va a quedar eso, porque no voy a hacer proselitismo en un sentido ni en el contrario. El proselitismo que tengo que hacer es el de la libertad".

"Hay una movida de unos ultracarcas, bebedores de lejía, que dicen que con un cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte. O que el Covid es falso. Gentuza que está contra las vacunas, bebedores de lejía de toda la vida", explicó este miércoles Losantos después de detectar que había recibido críticas de los llamados antivacunas. "Son delincuentes comunes que algunos cenutrios de extrema extrema extrema imbecilidad -no son de derechas ni izquierdas- son imbéciles, siniestros, los reciben como profetas", apuntó.

Lea también: La surrealista conversación entre Losantos y Ayuso por su verdadero nombre: "Ojo, que mi madre me quería llamar Atocha"

Losantos prosiguió haciendo frente a esa campaña hacia su emisora. "Han empezado una campaña contra esRadio... yo estoy de campañas... me han hecho campañas y sentado en el banquillo Felipe González, Rajoy, Zapatero, la banda del 11-M, Garzón y al final he salido de todas", dijo.

"Pero que conste que esa gentuza, que intenta hacerse con Vox o con una parte de Vox, y que van a tener dos televisiones para hacerse ver, está tratando de hombrearse, hacerse el chulo, con los malditos liberales que hemos sobrevivido más de 20 años en Libertad Digital y de 13 años en esRadio", dijo el locutor en un tono muy firme.

Lea también: Muere a los 38 años la periodista Elia Rodríguez, locutora de la radio de Federico Jiménez Losantos

"Asesinos los que no vacunan a sus hijos y niegan que las vacunas salvan vidas"

Para Losantos, la importancia de la vacuna es fundamental. "En España han muerto 140.000 del Covid. Con vacunas hubieran sido muchísimos menos. Y les da igual a estos mendrugos, a estos mamarrachos que nos llaman asesinos a los que defendemos la vacuna", lamentó. "Asesinos los que no vacunan a sus hijos y niegan que las vacunas salvan vidas. En España con las vacunas no hubieran muerto 140.000 personas. Desde que se vacunaron los sanitarios no ha muerto ninguno. Algo harán las vacunas".

Youtube Video

Entidades Federico Jiménez Losantos Periodista Periodista Santiago Abascal Presidente de Vox Presidente de Vox

Relacionados El Supremo absuelve a Federico Jiménez Losantos tras llamar matona y novia del amo a Irene Montero