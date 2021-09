La confesión de Margallo en la SER: "Veo a Pablo Iglesias y pienso: 'Este me mete en una residencia"

Aimar Bretos condujo este lunes la tercera entrega del Ágora de Hora 25, una sección en la que el presentador del mítico programa de la Cadena SER charla con exmiembros del Gobierno sobre temas de la actualidad política, económica y social que atraviesa España.

Hace unas semanas, informábamos de que Bretos había fichado a los exvicepresidentes del Gobierno Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Carmen Calvo, del PSOE y al exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo.

Dos semanas después de su estreno, los políticos han protagonizado un momento divertido que demuestra la buena sintonía que mantienen, a pesar de tener ideologías completamente opuestas. Un debate sobre la libertad aplicada a los derechos de los ciudadanos acabó derivando en una conversación sobre los cuidados a los mayores y las residencias.

Carmen Calvo: "La Internacional te rejuvenece, es como el ácido hialurónico"

Fue entonces cuando una confesión de Margallo desató las bromas entre ellos: "No quiero ir a una residencia pública. Entonces, la persona que no tenga recursos pues que le den una ayuda vía una declaración fiscal para que le cuiden en sus casas, pero no meterme necesariamente en una residencia. Eso es la libertad", defendía el político.

Carmen Calvo decía que "lo que sí va a ser obligatorio es una red para todo el mundo". En ese momento, Margallo confesó entre bromas lo que pensaba cada vez que se encontraba con Pablo Iglesias: "Este me mete en una residencia pública", aseguró ante las carcajadas de los presentes. Iglesias recogió el guante e imaginó que podría llamarse Residencia 'El Gulag', donde "todos los abuelitos del PP cantaran la Internacional cada mañana".

Margallo defendió que podrían cantar "lo que queramos" mientras que Calvo proponía que entonaran el 'Asturias Patria Querida' pero con la letra de la Internacional. "La Internacional te rejuvenece, eso es como el ácido hialurónico", vaciló Calvo a su compañero de debate, que reconocía que no se sabía la canción en español, sino "en francés". "El ministro ha dado en la clave-. Dice 'yo no quiero que me lleven a una residencia'. Ni tú ni ninguna de las personas que nos están oyendo", zanjaba.

