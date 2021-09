Carlos Herrera explota contra Pedro Sánchez: "Si fuera por él, solo hubiera vacunado a los que votan a PSOE y Podemos"

Carlos Herrera ha empezado la mañana de este martes analizando la entrevista que Pedro Sánchez concedió anoche a Carlos Franganillo en Televisión Española. El locutor de la Cadena COPE cargó contra el presidente del Gobierno por algunas declaraciones que este hizo ante las cámaras de la pública.

El locutor ha arrancado su editorial en la emisora de los obispos diciéndole a sus oyentes que "tienen que agradecer que al frente del Gobierno de España tenemos a un ser magnánimo". Carlos Herrera tiraba así de ironía para hablar del líder socialista, al que ha apodado "nuestro cesitar". "Ha demostrado una grandeza de corazón porque pudiendo solamente vacunar a los que votan al PSOE y a Podemos también y, seguramente, a sus socios Bildu, Esquerra, toda esta gente tan ejemplar, ha vacunado a usted que no, no le vota a él", ha afirmado.

"¡Qué fantástico! Esto se lo decía ayer en una en una entrevista que le hace Franganillo en Televisión Española. Franganillo, por cierto, hizo su trabajo muy decentemente, no, muy bien, porque incluso hasta se puso insolente Sánchez, qué es esto de que me repregunten a mí y más en Televisión Española", parodió el presentador de Cope. "Pues, claro chico, porque ese es el trabajo que tiene que hacer un buen periodista. Bueno, pues no, no, no. Qué maravilla, esto demuestra, esto demuestra lo que hay en el subconsciente. Es decir que si por él fuera solamente vacunaba a los suyos, pero fíjense que bueno soy que les he vacunado a todos", opinó.

Herrera atiza a Sánchez por la reforma del Poder Judicial

"No fue un sueño, dijo más cosas, dijo más cosas a medida que se iba cabreando, porque Franganillo le iba interponiendo reparos a lo que contestaba especialmente cuando hablaba de los delitos de odio y de otras cosas más, cuando hablaba de los de los jueces y de la elección del poder judicial. Lógicamente sacó su bandera en el poder judicial", se quejó Herrera, que asegura que "todas las asociaciones judiciales" están en contra del sistema de elección que defiende el Gobierno.

"Eso se lo ha tenido que tragar. ¿Pero a quién ha defendido a capa y espada? Pues al que le debe, lógicamente, la maniobra para que la moción de censura saliera adelante, tuviera una una excusa formal. Aquella golfada de José Ricardo de Prada metiendo la frasecita en la sentencia de la Gürtel y advirtiendo, bueno, pactándola directamente con toda esta gente para que luego ellos pudieran exhibirla en la moción Bueno, pues lógicamente, salió el nombre de Ricardo de Prada. ¿Cómo que hizo su trabajo? Pues, claro que lo hizo, el que le encargaste porque es de bien nacidos ser agradecidos", ha concluido el locutor.

