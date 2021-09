La surrealista conversación entre Losantos y Ayuso por su verdadero nombre: "Ojo, que mi madre me quería llamar Atocha"

Federico Jiménez Losantos ha entrevistado este lunes a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El locutor ha comenzado la charla dando la bienvenida a la invitada recordando su verdadero nombre completo: "Isabel Natividad Díaz Ayuso".

"¿Por qué nunca le dicen Natividad, con lo bonita que es la Navidad? Claro, que no cabría entonces en los titulares", ha comentado el locutor. "Pues yo creo que es por eso, como cada vez vamos a discursos más breves y concisos, pues normalmente nos dejamos el apellido que me dio mi querida abuela materna, que se llamaba también Natividad", ha respondido la presidenta madrileña.

Ayuso ha seguido con la explicación. "Yo creo que fue fruto de que era una niña muy esperada porque todos mis primos eran siempre niños, mi hermano... No había manera de que naciera una chica en la familia y cuando nací yo todos querían ponerme su nombre".

Ayuso: "Ojo, que mi madre me quería llamar Atocha, ¿eh?"

Losantos ha celebrado, en cualquier caso, que no la hubieran llamado Eduvigis, "que es un poco menos lucido". Lo que no se esperaba el comunicador era la respuesta de Ayuso. "Ojo, que mi madre me quería llamar Atocha, ¿eh?", ha sorprendido. Losantos, rápido, ha cerrado el tema con una surrealista broma. "Bueno, mientras no le hayan llamado Cercanías..."

