La reflexión viral de Aimar Bretos ante la falsa agresión homófoba en Madrid: "El miedo es real"

Este miércoles, el joven de 20 años que supuestamente sufrió días antes un brutal ataque homófobo a manos de ocho encapuchados en el centro de Madrid reconoció entre lágrimas que la agresión formó parte de un juego sexual consentido. La noticia, adelantada por Manu Marlasca en La Sexta, dejó a todos, incluidos Cristina Pardo e Iñaki López, en shock.

A lo largo de la tarde, se produjo todo tipo de reacciones en los medios de comunicación. Una de las más destacadas ha sido la que protagonizó Aimar Bretos al frente de Hora 25 en la Cadena SER. "Puede que no la hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación terrible de ir de la mano con tu pareja y soltársela cuando por delante viene alguien que –por lo que sea- te activa cualquier alerta", empezó diciendo el locutor en unas imágenes que se han convertido en viral.

Aimar Bretos, contundente ante el falso ataque homófobo de Madrid

"Puede que no la hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación de, en el metro, por ejemplo, mirar alrededor a ver qué gente hay antes de dar el paso de hacerle un gesto de cariño a tu pareja", ha continuado Bretos con tono muy serio ante los micrófonos de la emisora de Prisa.

El periodista prosigue: "Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, estar en una bar por la noche y empezar a calcular hasta qué punto el ambiente es lo suficientemente seguro como para darle un beso a la persona a la que estás conociendo". "Ese miedo es real, puramente real, y no hay denuncia falsa que lo diluya", sentencia Bretos antes de desgranar los detalles del polémico caso.

???? Este inicio de @AimarBretos en @hora25 pic.twitter.com/b5FzeEUney — Hora 25 (@hora25) September 8, 2021

