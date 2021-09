"Tienes un coño como esta mesa de grande": la reacción de Irene Montero al sorprendente comentario de Quique Peinado

Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez arrancaron este martes la quinta temporada de Buenismo bien en la Cadena SER con Irene Montero como primera invitada. La ministra de Igualdad acudió a los estudios de la radio de Prisa en Gran Vía, donde coincidió antes de su entrevista con Leticia Dolera en una imagen por la que, según bromearon los presentadores, "Forocoches pagaría para que nos tiraran ahora mismo un cóctel molotov".

Durante su charla con la política de Unidas Podemos, Peinado sacó la polémica en torno a la Ley Trans que quiere sacar adelante su partido. Fue entonces cuando Burque confesó que la idea inicial del programa era invitar a Irene Montero y Carmen Calvo para que debatieran en antena sobre este tema. "Pero pensamos: Igual nos degüellan al proponerlo", vaciló el también actor.

"¿Crees que el debate está absolutamente viciado en ese tema?", preguntó entonces Peinado. "Yo creo que poco a poco, se va a ver con claridad que defender los derechos humanos no es una opción y que las personas trans necesitan con urgencia el reconocimiento de sus derechos. Creo que va a haber mucha gente que ha sido muy crítica con la Ley Trans que en algún momento va a reconocer que esto es evidente que no borra a las mujeres, que no supone una impugnación al movimiento feminista, sino que todo lo contrario", defendió Montero, añadiendo que "las mujeres trans siempre han formado parte del movimiento".

"Hay muchos temas en los que estamos trabajando, como la reforma de la ley del aborto, la ley de violencias sexuales, donde el consenso dentro del movimiento feminista y en la sociedad creo que es abrumador", añadió Montero, que considera que "el movimiento siempre ha tenido debates". "No es la primera vez que pasa en el movimiento feminista. En su momento se debatió sobre si las mujeres lesbianas formaban parte del movimiento feminista, sobre si las mujeres negras formaban parte del movimiento feminista... Cosas que el feminismo de la cuarta ola asume con naturalidad como uno de los ejes centrales", recordó la política de Podemos.

Irene Montero reivindicó entonces que "el movimiento feminista avanza cada vez hacia una mayor inclusión". "Ahí mi posición no es la de una compañera del movimiento feminista que puede debatir y acordar. Además de eso, yo tengo la obligación de hacer políticas públicas que garanticen los derechos humanos. No podía no tomar partido ante esto porque yo tengo una responsabilidad institucional de garantizar los derechos y de buscar cuales son las vulneraciones de los derechos que todavía existen y tratar de hacer políticas públicas que lo remedien", aseguró la invitada.

Fue entonces cuando Quique Peinado soltó una frase que pilló por sorpresa a la ministra. "Quiero cerrar con esto. Se puede estar o se puede no estar de acuerdo con Irene Montero. Ahora, lo que tiene que quedar claro, y espero que toda la gente, incluso la que está muy en contra de Irene Montero, vea que tiene un coño como esta mesa de grande. Porque hay que plantarse ahí. Dicho queda", soltó el presentador, elogiando la valentía de la política para afrontar debates tan complejos como el planteado durante la entrevista. Tras unos segundos de silencio, Irene Montero le agradeció sus palabras, afirmando que era "un piropo muy bonito". "Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, las cosas como son", remató Peinado.

