Muere a los 38 años la periodista Elia Rodríguez, locutora de la radio de Federico Jiménez Losantos

La periodista Elia Rodríguez ha fallecido este martes, según ha informado esRadio, la emisora que dirige Federico Jiménez Losantos. La locutora era la voz de los fines de semana, donde presentaba un magacín.

La noticia ha conmocionado a todos sus compañeros. "Nos queda el consuelo de las horas y horas de grabación que tenemos de sus programas, de su voz, de su alegría", ha dicho Isabel González, que ha destacado su "bondad". "Siempre ponía a los demás por delante".



Federico Jiménez Losantos también ha tenido palabras de cariño y ha recordado a Elia Rodríguez como "una perfeccionista". "Le encantaba leer y se lo sabía todo. Cuando me entrevistaba por un libro que publicaba, se lo sabía entero antes de que lo editara. Tenía un afán por saber, mejorar, no dar por hecho de que las cosas se saben... siempre iba más allá".

Elia Rodríguez tenía 38 años. Nacida en Segovia, estudió Ciencias de la Información por la Universidad SEK y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajaba, desde 2009, en esRadio, donde era directora de La mañana de fin de semana.

Las condolencias también han llegado a través de las redes sociales, donde compañeros de radio han dejado su mensajes de cariño hacia Elia Rodríguez al enterarse de su fallecimiento.

Esta mañana ha sonado mi teléfono y me han dado la peor noticia que me podían dar, mi compañera Elia Rodriguez nos ha dejado, ahora solo puedo recordar las risas y el tiempo que me dedicó cuando yo más lo necesitaba, no sabes lo que te voy a echar de menos. @esRadio @findesradio pic.twitter.com/NSbVNJWm9w