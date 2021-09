Carlos Herrera estalla contra Pedro Sánchez: "La Unión Europea no se fía de él"

Carlos Herrera ha empezado la temporada como la terminó: poniendo a Pedro Sánchez y a su Gobierno en el objetivo de todas sus críticas a través de su programa en la Cadena COPE. Este martes, el locutor ha estallado contra el presidente por las diferencias entre PP y PSOE por la renovación del Poder Judicial.

El presentador ha arrancado su editorial explicándole a los niños de España cómo es la organización del Estado a través de sus tres poderes principales. Es entonces cuando Herrera acusa al actual Gobierno de tener la "tentación" de ocupar todas las esferas de toma de decisiones, "las que le corresponde y las que no". En este segundo grupo se encontraría la esfera judicial, la cual debería ser independiente.

"Las tentaciones algunos gobiernos es vamos a ocupar también la esfera judicial de tal manera que esa independencia quede recortada y, si es posible, sea favorable a mis intereses. Eso, queridos niños, está muy feo y eso es lo que denuncia el señor Lesmes que es presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial , ayer en la inauguración del año judicial", ha asegurado el almeriense.

Carlos Herrera, duro contra Sánchez: "Su palabra no vale nada"

"Queridos niños, el poder judicial, vamos a ver, es un poder administrativo, es el que nombra a determinados jueces, no, no emite sentencias, sino que distribuye el trabajo de magistrados. Pero hay políticos que entienden que algún magistrado en un sitio determinado y clave no le va a hacer, por ejemplo, o no le va leer la cartilla como se le ha leído este Gobierno. Entre otras cosas, por la pandemia y la arquitectura legal que se utilizó para la pandemia o porque el Gobierno haya puesto marcha unos indultos, además utilizando un argumento de la revancha, luchar contra la revancha para hacer justicia etcétera, etcétera..., acusando a los jueces de revanchistas por aplicar la ley, nada más que por aplicar la ley y eso a Lesmes no le gustó", ha continuado diciendo.

Carlos Herrera acaba su discurso acaba acusando al ejecutivo de atacar a los jueces "cada vez que no les gusta una sentencia". El locutor asegura que el Gobierno ha paralizado el poder judicial con una "ley exprés para forzar un pacto con el PP. "Es decir, que se haya llegado a un pacto entre PSOE y Podemos y toda la basura añadida que apoya este Gobierno no significa que en el Consejo del Poder Judicial tenía que haber un amiguito de cada uno de ellos", critica el locutor, preguntándose si la crítica de Lesmes caerá "en saco roto".

"Dice el Gobierno: venga vamos a pactar PSOE-PP en función de mi mayoría y luego, cuando ya hayamos pactado, cambiamos el sistema y decimos que los jueces los elijan los jueces como por cierto pasa en toda Europa. Dice la Unión Europea y dice el Partido Popular: 'Claro, de ti me voy a fiar Sánchez, enseguida. Cómo si valiera algo tu palabra. No vale nada, no vale nada", sentencia con dureza el presentador.

