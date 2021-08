Carlos Herrera vuelve a la carga contra "el 'Pocholo' de Lanzarote": "No da señales de vida"

Carlos Herrera ha vuelto a Cope repasando la actualidad de los últimos días y lanzando un recado a Pedro Sánchez, al que se ha referido como "el 'Pocholo' de Lanzarote", que está de vacaciones en La Mareta. "No da señales de vida ni las piensa dar, y mira que hay razones para darlas, a lo largo de estos días", ha dicho el locutor.

"Bueno, vamos a ver, todo va a la baja. Va a la baja la temperatura, se controlan los incendios; va a la baja la pandemia, va la baja también el recibo de la luz. Y ¿qué es lo que va al alza? La información internacional y también alguna nacional que tiene que ver con la devolución de menores, los menores que Marruecos tiró por encima de la valla en la invasión 'cuqui' que realizó en su momento por el cabreo que tenía con las políticas españolas del Gobierno con el líder de los saharauis", ha dicho el periodista.

Lea también: Carlos Herrera pide a Juana Rivas que se "afilie" a ERC: "Ya verás como tienes el indulto garantizado"

"Y a esos menores se les devuelve donde seguramente mejor van a estar que es con sus familias y no sueltos por ahí huyendo por las calles y buscándose la vida a pedradas. Lo que pasa que ahora a devolver menores ya no es facha, bueno hace 3 meses este mismo Gobierno puso el grito en el cielo porque Vox le pidió que se devolvieran a Marruecos a los que llegaron a Ceuta en esa crisis fronteriza", ha continuado Herrera. "Entonces, eran unos fascistas, no tenían corazón, Herodes, esto y lo otro Bueno, pues desde el viernes, este mismo gobierno va a repatriar en lotes de 15 a los menores que no hayan escapado o que no anden por ahí buscándose la vida y que no los encuentren. Ya les digo, mejor que en un centro de internamiento o sueltos por las calles, los menores están con sus familias".

"¿Qué Gobierno tenemos? ¿Qué clase de majaretas?"

"Miren, la emigración para que sea una oportunidad y no un problema hay que regularla, hay que poner condiciones y cupos que es la manera de que los que vienen vengan con dinero; y aquí ahora se ha movilizado la Fiscalía, el Defensor del Pueblo que nos hemos enterado que existe el Defensor del Pueblo no nos acordábamos, y parte del gobierno se enfrenta a otra parte del gobierno en una de esas cosas que te hace pensar pero ¿qué Gobierno tenemos? ¿Qué clase de majaretas? ¿Es que no hay una coordinación, una voz superior que dice cállate tú, habla tú y este tema lo sacas tú para adelante y no tú?", se ha preguntado.

Lea también: Carlos Herrera se mofa de Pablo Iglesias tras cortarse la coleta: "Iba para Sansón y no ha llegado a Dalila"

Y ha sido en ese momento cuando se ha acordado de Sánchez. "Pues parece que no, porque el 'Pocholo' de Lanzarote, este Sánchez sigue allí en La Mareta y no da señales de vida ni las piensa dar, y mira que hay razones para darlas, a lo largo de estos días".

Entidades Carlos Herrera Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero Locutor y presentador radiofónico de Onda Cero Pedro Sánchez Secretario General del PSOE Secretario General del PSOE

Relacionados El irónico sketch de José Mota sobre Pedro Sánchez y su Consejo de sabios en TVE