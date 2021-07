Alsina despide a Oliver con un recado: "Cuando privilegias a la cadena en la que trabajaste, se genera cierta sospecha"

Miguel Ángel Oliver dejará en los próximos días la Secretaría de Estado de Comunicación, tres años después de acceder al cargo. Le sucederá Francesc Vallés. "Vamos a desearle suerte. Bueno. vamos a desearnos suerte a nosotros, a ver si conseguimos que el nuevo secretario de Estado de Comunicación tenga más aprecio por la pluralidad y la diversidad radiofónica", espetó Carlos Alsina en Onda Cero.

Para el locutor de Onda Cero, Oliver "ha tenido trato de favor a una cadena en detrimento de las demás". "Los años que llevo en esto, con la cantidad de secretarios de Estado que hemos visto pasar, y cada vez tengo más dudas sobre su labor. ¿Exactamente qué es el puesto de secretario de Estado de Comunicación", dijo con su inconfundible ironía crítica.

El locutor preguntó a sus colaboradores si la labor de este cargo está la de "traficar con información". "Filtrar informaciones que saben que son noticia solo a los medios afines... ¿Esto es su cometido? Porque veo que lo han practicado en los últimos años", dijo el periodista.

Alsina cree que los secretarios de Estado de Comunicación "se autoasignan la tarea de decidir qué ministros hablan y cuáles no". "Es quien decide en qué radio sale a primera hora y en cuál no sale el ministro que ese día es noticia. Es una decisión muy relevante, porque eso permite privilegiar a una cadena de radio o de televisión", aseguró.

"Cuando siempre privilegias a la misma cadena, que además es en la que trabajaste

El clara referencia a Miguel Ángel Oliver, Alsina lanzó un recado: "Cuando siempre privilegias a la misma cadena, que además es en la que trabajaste, se genera una cierta sospecha. Y al final la Secretaria de Estado de Comunicación es de todos nosotros", dijo.

"El señor Iceta lleva como ministro 6 meses y no he podido hacerle ninguna pregunta. Del señor Ábalos tampoco recuerdo, creo que la última vez no conocíamos quién era Delcy Rodríguez", explicó. "Hay medios a los que se le dan entrevistas constantemente y a otros no, y esa no es tarea de la Secretaría de Estado de Comunicación", zanjó.