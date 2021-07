Emotivo adiós de José Ramón de la Morena tras 40 años en la radio: "He intentado no decepcionaros nunca"

José Ramón de la Morena se despidió este miércoles, 30 de junio, de la radio, después de 40 años ante los micrófonos. Primero fueron los de la SER y, después, los de Onda Cero, su última casa.

De la Morena dijo adiós a los oyentes a través de un emocionado discurso en el que quiso agradecer la fidelidad de la audiencia y de su equipo.

"Te voy a agradecer en el alma que me hayas permitido formar parte de tu vida en algunos ratos por la noche y que me hayas acompañado durante todos estos años", arrancó. "Yo intenté no decepcionarte nunca, porque a ti, que estás ahí, es a quien yo debo todo".

Lea también: José Ramón de la Morena da la cara por García: "Yo defendiéndole, tiene cojones"

"Me permitirás que a la redacción de la Cadena SER y de Onda Cero les vuelva a dar las gracias, tuve la suerte de trabajar con los mejores y aprender mucho con ellos porque eráis muy buenos", comentó sobre su equipo, haciendo una mención especial a Carlos Bustillo.

"Me vais a disculpar si hago un agradecimiento para mi Carlitos Bustillo, porque han sido más de 30 años aguantándome y eso tiene mucho mérito Carlos, muchas gracias. El cielo ya lo tenías ganado por tus principios y por tus religiones, pero la tierra te la has ganado conmigo, incluido el Bernabeu y el Metropolitano juntos", dijo José Ramón de la Morena.

"Pido perdón a los que haya podido ofender, perdón a los que me hayan ofendido"

"Yo no se que haré en el futuro, pero me ilusiona mucho el horizonte familiar y el horizonte de amigos cercanos que veo emerger, me transmiten paz, felicidad y algo haré, porque tengo una fundación que tengo que mantener y esta profesión ya me ha dado bastante más de lo que pueda necesitar nunca y algo debo devolver yo", prosiguió el locutor.

Lea también: José Ramón de la Morena, en 'El Hormiguero': "Soy de izquierdas pero voté a Ayuso"

"Pido perdón a cuantos haya podido ofender desde aquí, perdón a los que me hayan ofendido. El recuerdo eterno para los que estuvieron y ya no están y que los echo de menos", continuó, no sin antes hacer mención a su familia. "El beso para mis hijos, para Laura, mi mujer, y para ti una y mil veces más mi agradecimiento por haber estado ahí, aunque haya sido una sola vez siquiera".

</p>

Entidades José Ramón de la Morena Director de 'El Larguero' Director de 'El Larguero'