José Ramón de la Morena se despide este miércoles de la radio sin saber quién le sustituirá en Onda Cero

El día ha llegado. José Ramón de la Morena se despedirá para siempre de la radio en la madrugada de este miércoles al jueves con un programa especial de El transistor que se emitirá desde el estadio Wanda Metropolitano, el feudo de su Atlético de Madrid.

De la Morena deja la radio en plena Eurocopa, con España clasificada para cuartos de final y con serias opciones a llevarse el campeonato. El contrato del veterano locutor con la emisora de Atresmedia expira este miércoles 30. En su lugar, por ahora, se pondrá Aitor Gómez, su habitual sustituto en verano.

El periodista de Brunete se marcha sin saber quién será el encargado de pilotar las noches de Onda Cero a partir de la próxima temporada. En las últimas fechas, han sonado muchos nombres, desde Josep Pedrerol hasta Míster Chip, pero aun se desconoce quién será el elegido.

De la Morena se despide de la radio tras 40 años

De la Morena anunció su retirada en marzo. "Las pasadas navidades, la Dirección de Atresmedia Radio me ofreció la posibilidad de renovar mi contrato, que vence este año, pero ahora tengo otras prioridades vitales que reclaman mi atención", explicó a sus oyentes.

"He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, por esas ganas de querer estar en la élite. La élite te quita cosas que no puedes recuperar", se sinceró. "Hoy he respondido a Onda Cero que después de esta temporada no voy a seguir en la radio. He sido un privilegiado. Quiero cumplir otros sueños y ser dueño de mi tiempo".

José Ramón de la Morena deja la radio después de 40 años ininterrumpidos en las ondas. Comenzó en 1981 en la Cadena SER, aunque no fue hasta 1989 cuando se hizo cargo de El Larguero. Durante años protagonizó una lucha encarnizada con José María García, a quien consiguió desbancar a mediados de los años noventa. En 2016, De la Morena dejó la SER y fichó por Onda Cero, donde se hizo cargo de El Transistor.