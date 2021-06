Julia Otero sorprende a los oyentes de Onda Cero y vuelve por un día a su programa: "Me estoy sintiendo muy querida"

Julia Otero ha reaparecido por sorpresa ante los micrófonos de Onda Cero para volver a ponerse al frente de su programa durante cuatro horas. La locutora lucha contra un cáncer desde febrero y desde ese momento se apartó temporalmente del trabajo para centrarse en el tratamiento.

Julia ha comenzado el programa asegurando que "quería dar una sorpresa a los oyentes" y se presentaba como "la sustituta de Carmen Juan". "La comandante en jefe actual ha tenido una urgencia familiar", ha dicho "la suplente ocasional" sobre la profesional que ocupa su puesto desde que ella tuvo que ausentarse por la enfermedad.

Aunque Julia Otero ha reaparecido en alguna ocasión de forma puntual, esta es la primera vez que lo hace para hacerse cargo de todo el programa. "Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio. Espero que sea como lo de ir en bicicleta".

Julia Otero vuelve por un día: "Me he sentido arropada y querida"

Julia Otero ha querido hacer una "declaración de amor" a los oyentes, que le están mandando ánimo durante este tiempo. "He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras todos los días de personas que no conozco y me han hablado como si yo fuera una de los suyos. Y lo soy. Me he sentido arropada y querida", ha dicho.

"Soy una privilegiada. Ya me gustaría que las miles de personas que están pasando por lo mismo, tuvieran la misma suerte", ha explicado. "Estoy aprendiendo mucho. Incluso a no tener miedo a mostrar mis sentimientos. Contar esto igual es un síntoma de debilidad, pero me importa un pimiento", ha afirmado la locutora.