"Qué necesidad de hacer el ridículo": Herrera se mofa de Sánchez tras su encuentro fugaz con Biden

Vicente Vallés no ha sido el único en atizar a Pedro Sánchez y el Gobierno por el encuentro que protagonizó con Joe Biden en Bruselas durante la cumbre de la OTAN. Un cambio de planes en la agenda del americano hizo que lo que iba ser una breve reunión se convirtiera en una conversación por los pasillos de la sede de apenas 50 segundos.

Carlos Herrera ha sido otro de los que han aprovechado lo ocurrido para atizar al presidente : "Lo que pasa hoy es una foto, lamentablemente. Porque hay cosas dentro de esa foto que son mucho más importantes, hoy la noticia debería ser que España va a organizar la cumbre de la OTAN del próximo año. [...] Ese sería el titular de esta mañana, es una buena noticia para España, pero miren, España a la par que la OTAN le confía una organización como la de una cumbre, da signos desde hace suficiente tiempo como para preocuparse de que está desaparecida de la escena internacional, desaparecida", opina el locutor.

"Lleva desde Rodríguez Zapatero perdiendo peso y llega a la cumbre con este ignorante engolado que es el presidente del Gobierno que ayer hizo un pasaje cómico que como tal debería a más de uno sonrojarle y cuál es ese pasaje cómico el del presidente de un gobierno mediante el cual no pintamos nada ni en Hispanoamérica ni en el Magreb ni en Oriente Medio", comenta el presentador de la emisora de los Obispos, que compara la escena con el Bienvenido Mr Marshall de Berlanga.

Herrera atiza al "nodo sanchista" por su "cumbre planetaria" con Biden

"El nodo sanchista tenía todo preparado para una cumbre, bueno ya le digo, una de las cumbres planetarias más importantes de nuestra historia porque Biden y Sánchez iban a tener una parte etc, etc, un encuentro que luego fue breve encuentro, que luego no iba a ser encuentro, que luego a lo mejor iba a ser intercambio de opiniones...", recopiló Herrera, que dio paso a las declaraciones de Sánchez en las que desvelaba el supuesto contenido de su conversación con Biden.

"Pero ¿tú a qué velocidad hablas? Tú hablas como los locutores de los anuncios de farmacia, el consulte a su farmacéutico y lea el prospecto y no se lo tome si es de noche. Pero le ha faltado decir que también le contó su tesis doctoral, o las ideas propias de su tesis doctoral. Ha tardado más en contar lo que dice que habló que el tiempo en el que estuvo con ese hombre para hablar con él. ¡Qué necesidad hay de hacer ridículos como estos!", critica el andaluz. "Además, con una lectura gestual muy concreta, que es la lectura gestual del que va al lado del que va andando y va otro contándole milongas 'Sí sí sí sí sí, no te preocupes sí sí...'. Le faltó, ya le digo, la palmadita en el hombro. Bueno, es que hasta al propio Sánchez se le escapaba la sonrisa tonta cuando eso de bueno y también le he felicitado por la agenda progresista. Es extraordinario", ha concluido con sorna el locutor, que se muestra preocupado por lo que pensará Marruecos de esta imagen. "Qué lectura hará el sultancito de este número", se pregunta.