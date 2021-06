De la Morena desvela su duro encontronazo con Sergio Ramos: "Se ha enfadado mucho conmigo"

José Ramón de la Morena aireó este miércoles en El Transistor de Onda Cero la tensa conversación telefónica que mantuvo con Sergio Ramos. El locutor asegura que el capitán del Real Madrid se molestó por una información que él había dado en la emisora sobre las negociaciones con Florentino Pérez para su renovación con el club merengue.

El periodista había asegurado ante los micrófonos de Atresmedia que, según fuentes internas del Real Madrid, Sergio Ramos había llamado a varios de sus compañeros para que no aceptasen la bajada del 10% que le planteaba el presidente de la entidad, ya que ese iba a ser un porcentaje, supuestamente, destinado a fichar a Mbappé.

"Sergio Ramos se enfada mucho conmigo, me manda un mensaje diciéndome que eso no es cierto y me echa en cara que no lo haya contrastado con él", ha desvelado el locutor. De la Morena asegura que le ofreció la oportunidad de salir en antena para desmentirlo y este lo rechazó. Ante su negativa, el periodista propuso que lo contaría él mismo: "Le dije que no hacía falta que saliera él, diré que tu dices que es mentira, a lo cual me vuelve a decir que no diga nada sobre este tema", siguió explicando el presentador.

La propuesta de De la Morena a Ramos: "Sal y cuenta tu verdad"

"Ahí le dije ya que eso sí que no. Lo que yo diga o no diga es un tema mío. Tú dedícate a jugar al fútbol que yo hago la radio. Pero no me vas a decir qué decir o qué no decir. Mis límites son el código civil y el diccionario, pero me vas a decir lo que tengo que hacer. Tú me has dicho que eso es mentira y si ahora no quieres que lo diga, tengo que sospechar que es verdad", teorizó entonces.

"No querrás que esos jugadores vayan diciendo: Ay que ver, Ramos, que va diciendo que es mentira cuando a mí sí que me ha llamado. Si es mentira, no tendrás ningún temor en salir a aclararlo", reflexionó De la Morena, que contó también que desde las oficinas de René Ramos (hermano y representante del futbolista) están muy enfadados porque no se está contando la verdad.