José Ramón de la Morena da la cara por García: "Yo defendiéndole, tiene cojones"

José Ramón de la Morena recibió este lunes en El transistor de Onda Cero a Javier Gutiérrez y Miki Esparbé. Ambos son protagonistas de Reyes de la noche, la nueva serie de Movistar+ que narra la guerra salvaje que mantienen dos periodistas deportivos con sendos programas nocturnos en la radio.

La entrevista tuvo su morbo, puesto que aunque la ficción deja bien claro que no pretender contar la vida de José María García y José Ramón de la Morena, la esencia sí parte de esa histórica rivalidad en las ondas durante los noventa.

"De verdad que no va a pasar nada. Han entrado los dos diciendo '¿nos van a dar de hostias?", empezó diciendo De la Morena a sus invitados para asegurar después que "yo sabía que la comparación se iba a producir y, evidentemente, se ha producido".

De la Morena quiso opinar después de Reyes de la noche. "Te veo solo", le dijo a Esparbé. "Te veo con el personaje [el seleccionador Bermúdez] que se parece a Luis Aragonés y no le veo bien encajado porque él tenía mucha más personalidad. A mí me contó que le llegó a tirar un plato de lentejas a García".

La crítica de De la Morena a 'Reyes de la noche': "Echo de menos la radio de noche"

El locutor de Onda Cero prosiguió diciendo: "En la serie no se le trata bien a García. Fíjate, yo defendiendo a García, tiene cojones. Se es injusto cuando se entra en la vida familiar, no sé...". Fue cuando Gutiérrez le interrumpió para insistir que es cierto que se parte de la esencia de esa rivalidad, pero que "son personajes de ficción". "No estamos haciendo la vida de nadie", apostilló Esparbé.

De la Morena sacó su lado más crítico hacia Reyes de la noche opinando que "se caricaturiza mucho" para defender que "en esa época se hizo muy bien periodismo" recordando que García inventó las conexiones en directo en la Vuelta Ciclista a España y "los partidos de la jornada".

"No os culpo de nada porque vosotros sois dos actorazos, pero creo que los guionistas tendrían que haber contado lo que es la radio de noche, el riesgo sobre todo", siguió diciendo De la Morena. "Yo he pasado miedo, aquí ha venido un tío con un pedazo cuchillo de la leche, a mí me han puesto una pistola en la cabeza... Te pasan miles de cosas por la noche".

El periodista, que se retirará a final del curso, también echa de menos "el persona del divo que era el futbolista de la época". "¿Hay segunda temporada? Sí, uff qué miedo", terminó diciendo De la Morena.