Cárdenas culpa a Pedro Sánchez de su despido: "Desde Moncloa habían dado avisos"

Javier Cárdenas ha hablado tras su despido de Europa FM. La emisora de Atresmedia tomó este decisión este lunes, que fue el último día que el locutor estuvo al frente del programa que presentaba hace una década.

"No entendemos por qué la cadena ha tomado esta decisión, creo que no le beneficia en nada. La gente no va a entender por qué no nos deja despedirnos", ha lamentado en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

"Tan solo se aguanta por una decisión política", ha dicho sobre los motivos que, a su juicio, la emisora podría tener para prescindir de el. "Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que vive España, yo no me podía callar".

Cárdenas responsabiliza a Pedro Sánchez de su despido de Europa FM

"Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista", ha continuado el locutor. "Es injusto que estas decisiones sea por temas políticos".