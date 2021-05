Javier Cárdenas, despedido de forma fulminante de Europa FM tras perder más de la mitad de audiencia

Javier Cárdenas ha sido despedido de Atresmedia. Europa FM ha decidido unilateralmente prescindir del locutor que dirigía y presentaba el matinal Levántate y Cárdenas tras su desplome en audiencia en los últimos cuatro años. De esta forma, se pone fin a una etapa de diez años.

La emisora ya había comunicado a Cárdenas que no iba a renovar su contrato de cara a la próxima temporada, tal y como ha adelantado Yotele y ha confirmado ECOTEUVE.ES.

Sin embargo, los acontecimientos se han adelantado y este lunes, 24 de mayo, el presentador se ha puesto por última vez ante los micrófonos del morning show.

Según ha sabido ECOTEUVE.ES, el grupo de comunicación se ha acogido a una cláusula del contrato de Cárdenas que permitía finiquitar unilateralmente su vinculación si este bajaba de un determinado número de oyentes, como tal ha sucedido.

No obstante, el programa de Europa FM acabará el curso de la mano de Juanma Romero, que se pondrá al frente de la franja matutina desde este martes 25. Hasta el momento, Romero era el encargado de 'pilotar' las tardes de la emisora con Me pones más.

Los motivos del despido de Cárdenas: desplome en audiencia y sus polémicas en antena

El descalabro en audiencia ha sido enorme. Levántate y Cárdenas ha pasado de tener 1.119.000 oyentes a principios de 2017 a apenas 470.000 en la primera oleada del EGM de este 2021. Todo esto se une a sus continuas polémicas en antena, donde ha seguido dando voz a sus controvertidas opiniones sobre la actualidad.

Como hiciera también en el programa Hora Punta, que presentó durante dos años en TVE, Cárdenas ha llegado a relacionar las vacunas con el aumento de los casos de autismo. También aseguró que los huracanes estaban creados por el ser humano.

Primeras declaraciones de Cárdenas tras su despido: "Tengo que aceptarlo"

Cárdenas no ha tardado en pronunciarse sobre su despido en la misma mañana que la emisora se lo ha comunicado. "La cadena me ha dicho que puesto que no iba a seguir en septiembre era mejor que lo dejara ya", ha dicho en declaraciones a 20minutos.es.

El locutor habla de "presiones respecto a mi contrato", a las que "no he querido ceder, porque no acepto presiones". "Es increíble que no nos hayan dejado acabar la temporada de forma bonita, pero hay que respetar su estrategia, querían que la gente olvidara cuanto antes nuestro programa", dice.

Aunque Cárdenas descarta que el despido venga motivado por sus polémica opiniones, sí deja caer que "hay una serie de profesionales muy críticos con el gobierno", entre los que se incluye, y que el Ejecutivo "da mucho dinero a los medios y pone condiciones". "Tengo que aceptarlo y asumirlo y dar las gracias por estos años tan bonitos de radio", termina.