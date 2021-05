Carlos Alsina da los nombres de los tres políticos que le tienen "vetado" y no acuden a su programa

Carlos Alsina fue uno de los entrevistados de Cristina Pardo este domingo. El locutor, que pilota cada mañana Más de uno en Onda Cero, repasó su trayectoria radiofónica y puso el foco en los políticos que más quebraderos de cabeza le han dado.

Uno de ellos fue Iván Espinosa de los Monteros. El periodista reveló que la visita del político de Vox se canceló en el último momento. "Fue hace dos o tres años", empezó a contar Alsina a Pardo.

Alsina y las exigencias de Vox: "¿Quién se cree Espinosa de los Monteros?"

"Justo antes de empezar, él preguntó a mi productora qué contertulios había en el programa. Al decirle quiénes eran, dijo que 'este y este' no podían preguntar", explicó.

"Me lo comentaron y dije '¿perdón? Quién se cree que es el señor Espinosa de los Monteros para decidir quién puede intervenir en mi programa?", relató. "Le dije 'sí ese es su planteamiento, despídele sin saludarle'. Y ahí terminó mi relación con Vox".

Por otro lado, Carlos Alsina quiso compartir también con su compañera de grupo de comunicación los políticos que no acuden a su matinal de radio. "No vienen porque me tienen vetado desde el año 2017 Pablo Iglesias, Irene Montero y Adriana Lastra".