Ayuso deja impactado a Alsina: "En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más"

Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado la forma de vivir en Madrid durante una entrevista con Carlos Alsina en el programa Más de uno, de Onda Cero. La anécdota ha llegado cuando un colaborador del programa ha hecho una pregunta afeando a la candidata del PP que ese discurso puede "ofender" a quien vive en otras comunidades.

"Cuando un murciano dice que vive en la mejor región del mundo, a mí no me ofende. Al contrario, me alegra ver cómo cada ciudadano está orgulloso de su tierra", ha dicho Ayuso, que ha vuelto a ensalzar la "vida a la madrileña".

"La gente se ha parado a pensar y se ha dado cuenta de que la vida en Madrid le gusta. Es un sitio donde se trabaja duro, se pagan muchos impuestos y la vida es muy complicada, pero es una 'olla de vida', con gran oferta cultural, de espectáculos, gastronómica...", ha defendido.

"En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más"

"Cuando vienen los jóvenes, ven que se vive de una forma que les gusta y se quedan. La vida que nos hemos dado en Madrid, que es sacrificada, te da opciones y oportunidades. Y eso no es nacionalismo madrileño. Es una forma de vivir a la madrileña, donde puedes empezar de cero una vida, puedes cambiar de empresa o de pareja y no encontrártela nunca más. Eso también es libertad", ha dicho, como dos ejemplos sobre su argumento. Al decirlo, Alsina no ha podido disimular la sonrisa.

"Mi familia es de Ávila. Pero no es lo mismo. Cambias de pareja y te la encuentras siempre", ha seguido Ayuso. "Aquí no. Madrid es un lugar de referencia, donde se han juntado todas las vanguardias. Adoro España y no creo que Madrid sea mejor que nadie. Pero aquí está un pedacito de lo mejor de cada parte de España".

