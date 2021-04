Federico Jiménez Losantos llama "Navajita Plateá" a la ministra Reyes Maroto

Federico Jiménez Losantos ha bautizado a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, como "Navajita Plateá". El locutor, incluso, ha comenzado uno de los tramos de su programa en esRadio pinchando Noches de bohemia, uno de los temas más populares del grupo jerezano.

Este lunes se supo que Reyes Maroto había recibido un sobre en la sede del Ministerio con una navaja en su interior que tenía manchas rojas. Se estudia si era sangre o pintura. Horas después se informó de que la Policía había identificado al autor de las amenazas; se trataba de una persona con esquizofrenia que, al parecer, había escrito su nombre y dirección en el remite.

"Ayer se superaron todas las marcas del ridículo", ha dicho Jiménez Losantos, que considera un "numerito" la situación que protagonizó Reyes Maroto y otros miembros del Gobierno. En esta misma línea, Ana Rosa Quintana también se ha pronunciado en su programa criticando la "teatralización" de lo sucedido.

"En serio que hay que tomarlo en broma", ha dicho Losantos. "En serio que hay que reírse de esta gentuza. Lo que no puede ser es que se tome en serio los numeritos ridículos de esta pandilla de facinerosos que ven que pierden las elecciones y quieren montar un 11M de bolsillo", ha continuado el locutor. "Como no vuelen cuatro trenes, estas elecciones las pierden como me llamo Federico Jorge", ha insistido.

"Ya sabían que era un loco que con su nombre y apellidos y dirección"

Losantos se ha centrado en Reyes Maroto, que acudió a la comisaría del Congreso y luego dio unas declaraciones ante los medios mientras mostraba una foto con la imagen de la navaja que le había llegado a su despacho. "Sale Navajita Plateá con una fotocopia ampliada, que parecía el folleto de El Corte Inglés y dice que ha llamado al colegio de su hijo. ¿Para qué? ¿Para preocupar al niño? Ya sabían que era un loco que con su nombre y apellidos y dirección", ha criticado el locutor.