Pablo Iglesias llama "portavoz de la ultraderecha" a Ana Rosa y la presentadora contesta: "Usted es un fascista"

Pablo Iglesias ha vuelto este lunes a la Cadena SER donde ha sido entrevistado por Àngels Barceló después de que el viernes abandonase el debate electoral que moderaba la periodista tras su choque con Rocío Monasterio.

Entre otras cosas, el líder de Podemos ha criticado a Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana mientras hablaba con la locutora. "Veo que en Telecinco está Inda, que es quien ha hecho popular el discurso de la ultraderecha y que eso se pueda normalizar como una opinión más...", ha lamentado.

Por otra parte, Iglesias también ha hecho referencia a la presentadora de Telecinco. "Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo de que las competencias en las residencias eran nuestras, cuando es evidente lo que ocurrió. Si Ana Rosa Quintana lo repite en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentitas como si eso fuese normal en una democracia".

Ana Rosa, a Iglesias: "Fascista es el que señala al que piensa distinto. Usted es un fascista"

Las palabras de Iglesias han sido recogidas en El programa de Ana Rosa, donde le han respondido de forma contundente.

"Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático, señor Iglesias. Usted es un fascista. Los demás somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que sucede...", ha dicho la presentadora.

"¿Estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas? Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas. Yo vivo en una casa normal, con mis hijos, voy al mercado, al parque, al centro de salud... Usted me está señalando y eso es fascismo puro".

"Pablo Iglesias reparte democracia y dice quién puede hablar y quién no. Eso es muy democrático", ha dicho más tarde la presentadora con tono irónico. "Lo que he visto hoy, no lo había visto nunca en ninguna democracia. Bueno, sí, se lo he visto a Trump con los periodistas".

Ana Rosa: "Hemos invitado a Pablo Iglesias a este plató y no ha venido"

Ana Rosa Quintana ha recordado que Pablo Iglesias "ha sido invitado todos los días a este programa. No habrá venido porque tendrá la agenda ocupada".

"No hubiera estado mal que Àngels Barceló le hubiera parado los pies por habernos señalado", ha criticado Eduardo Inda. "Àngels no tiene culpa de lo que este señor diga allí", ha excusado Ana Rosa, que el viernes se solidarizó con la locutora por la situación vivida en el estudio de la SER.

Pablo Iglesias, señala a anarosa quintana y a Eduardo inda en la ser, y ellos le contestan... pic.twitter.com/wi6zCBnI0s — José manuel (@B0NETI) April 26, 2021