El cruce de palabras, después del debate de la SER, entre Àngels Barceló y Rocío Monasterio: "Y tú lo sabes"

El bronco debate de la Cadena SER que ha sido abandonado por Pablo Iglesias ha tenido un último choque después de acabar, cuando ya no estaban en el aire y los candidatos se disponían a salir del estudio.

Mientras Ángel Gabilondo y Edmundo Bal hacían algún comentario sobre lo ocurrido, Rocío Monasterio se ha acercado a ellos para despedirse. "Hasta luego, ¿eh?" Ya veis la dictadura: yo no hablo", se ha quejado, debido a que había pedido un turno de palabra final que Àngels Barceló no se lo había dado. "Vete a poner un tuit, Rocío", ha respondido Bal.

Lea también: La pregunta de Cintora a Àngels Barceló tras el encontronazo entre Iglesias y Monasterio en la SER

Justo en ese momento, la candidata de Vox y la periodista de la SER se han cruzado y han comentado los hechos. Monasterio ha vuelto a repetir lo mismo. "Yo no hablo y hablan lo tres", ha insistido.

Barceló, a Monasterio: "No es manera de abordar un debate y tú lo sabes"

Barceló le ha contestado: "Esta no es manera de abordar un debate y tú lo sabes". "He intentado hacer propuestas y no habéis querido", ha comentado Monasterio. "Ojalá el debate hubiese sido de hacer propuestas", le ha asegurado la locutora.

Lea también: El choque de Iglesias y Monasterio deja en el aire el debate de La Sexta: "Tenemos que replantearlo"

"La dictadura es que no me habéis dejado cerrar el debate, qué triste", ha vuelto a lamentarse Monasterio antes de salir del estudio de Prisa.

???? Rocío Monasterio, al terminar el #DebateSER: "La dictadura es que no me han dejado cerrar"



????? Àngels Barceló: "Esta no es manera de abordar un debate y tú lo sabes" https://t.co/ypMgmSb4Ci pic.twitter.com/v5bligwL5z — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021