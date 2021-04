Pablo Iglesias abandona el debate de la SER tras un duro encontronazo con Rocío Monasterio: "¡Lárguese del plató y de la política!"

Las amenazas de muerte a Pablo Iglesias y Grande-Marlaska han protagonizado el inicio del debate electoral de la Cadena SER con los candidatos a la Comunidad de Madrid en el que participaban todos menos Isabel Díaz Ayuso.

Iglesias ha comenzado criticando criticando que Vox no condenase estos hechos. "No es tolerable que la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, abandonaremos", ha advertido.

Lea también: Ana Rosa critica a Pablo Iglesias por subirse a un "taxi fantasma" tras "bajar del coche oficial"

"Condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias condenase la violencia que sufrimos en Vallecas. Lo único que decimos es que ya no nos creemos nada de este Gobierno. Si es tan valiente, lárguese. Lárguese de este plató, que es lo que queremos muchos españoles", ha dicho Rocío Monasterio.

"Esto no es aceptable", ha protestado Iglesias. "Qué poca vergüenza", se ha escuchado a Mónica García. "Si tan valiente es...", ha vuelto a animar Monasterio. "Este no tiene que ser el tono de este debate", ha intervenido Barceló.

Iglesias, a Barceló: "Estáis cometiendo un error blanqueando a esta gente"

En ese momento, Iglesias ha vuelto a hacer uso de la palabra, anunciando su marcha. "Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente esté aquí defendiendo cosas que van contra la democracia. Cometéis un error y nosotros no vamos a discutir con la ultraderecha". Acto seguido, se ha puesto la mascarilla y se ha marchado.

Lea también: "Aunque sonrías, esta es la verdad": el tenso encontronazo entre Mónica López y Pablo Iglesias por sus críticas a TVE

Monasterio: "¡Lárguese de una vez, que es lo que estamos deseando muchos españoles!"

"Venga, levántese y lárguese de una vez, que es lo que estamos deseando muchos españoles. Fuera de plató, que es donde tienes que estar, y fuera de la política", ha dicho Monasterio, al mismo tiempo Barceló dejaba su puesto de moderadora para ir a hablar con el candidato de Unidas Podemos y pedirle que reconsiderase su decisión.

"¡Esto no es un espectáculo, señora Monasterio! Esto es un debate entre demócratas y los demócratas lo que hacemos es escuchar la opinión de todos", ha dicho la periodista a la candidata de Vox mientras intentaba evitar que Iglesias saliese del estudio. "¿Usted es la moderadora o una activista?", ha espetado Monasterio a la periodista. "Soy una demócrata", ha respondido. "Cogiéndole de la manita, la activista política...", ha comentado la líder de Vox.

Luego, Àngels Barceló se ha dirigido a Pablo Iglesias. "Quiero que responda a la provocación de la ultraderecha y, después, decida si se quiere ir de este plató". El candidato de Podemos se ha mantenido en su postura y ha decidido marcharse. "Estamos mejor ahora", se ha escuchado a Monasterio.

Àngels Barceló: "Yo no soy una activista"

Más tarde, Àngels Barceló ha mostrado su postura. "Yo no soy una activista. Soy una trabajadora de esta casa que condena cualquier tipo de violencia y actitud antidemocrática. Expulsar a alguien de un debate o querer que se vaya...". "Si se ha levantado solito", ha cotado Monasterio. "Usted le ha dicho 'lárguese", ha apuntado Barceló. "La postura de esta casa es la defensa de la democracia. Se condena cualquier tipo de violencia. Esto no puede convertirse en un debate sobre esto. Los oyentes lo que quieren escuchar son las protestas y a mí me gustaría que el candidato de Unidas Podemos vuelva", ha apuntado la presentadora.

Rocío Monasterio: "La dictadura de la SER"

Pablo Iglesias no ha vuelto al debate y, casi al final, Ángel Gabilondo también ha mostrado su intención de marcharse, pero no lo ha hecho. "Me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no nos puede silenciar, esperaba que Iglesias volviera. No podemos permitir que el odio se imponga, no puedo consentir esto", ha dicho.



Barceló, antes de cerrar el programa, ha hecho una defensa de la "democracia" y ha vuelto a ser interrumpida por Monasterio, que pedía intervenir. "No, voy a cerrar yo el debate", le ha dicho la presentadora. "Esto es la dictadura de la SER", ha protestado la líder de Vox.

<p><p>

Entidades Angels Barceló Presentadora Presentadora Pablo Iglesias Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos