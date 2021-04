"Clavada hasta el fondo": troleo épico a Maldini de un seguidor que se hizo pasar por Gonzalo Higuaín

Julio Maldonado Maldini ha sido víctima de una broma de un tuitero que se hizo pasar por el futbolista Gonzalo Higuaín. El periodista deportivo contó en directo en El partidazo de Cope que el exmadridista se había puesto en contacto con él a través de WhatsApp.

"Me acaba de pasar una cosa increíble", dijo. "De repente, me acaba de mandar un mensaje el 'pipa' Higuaín, al que no conocía de nada (...) Le he preguntado por la MLS y dice que si viene por España que a ver si tomamos algo y tal".

Un tuitero se la cuela a Maldini cuando estaba en directo en la radio: "Es Higuaín seguro"

Juanma Castaño le sugirió que le trasladara la invitación para entrar en el programa. "Dile 'oye, estoy justo en directo en mi sección. ¿Te podríamos saludar? A ver si es verdad que es el 'pipa". "Es el 'pipa' seguro, ¿eh? Sí, sí, sí".

Sin embargo, se desveló que todo fue una broma después de que un tuitero sacara a la luz las capturas de móvil de su conversación con Maldini. En ella, el falso Higuain le dice que tiene una exclusiva sobre el Kun Agüero: "El tema está muy complicado con el FC Barcelona y seguramente su destino sea el Atlético de Madrid".

Al saberse, Maldini encajó el golpe con humor. "Mis respetos genio. Clavada en toda regla con clase y hasta el fondo. Enterita", dice reconociendo que la noticia sobre el Kun la hubiese contrastado. "Abrazo y admiración eterna".

Mis respetos genio. Clavada en toda regla con clase y hasta el fondo. Enterita ????????

Hombre lo del Kun lo hubiese contrastado y no lo hubiésemos dicho hasta saber que era Higuain. Me quedo con las ganas de la llamada!

(Ahí no me la hubieras colado)

Abrazo y admiración eterna https://t.co/5jb5MFkF9O — Julio Maldonado (@MundoMaldini) April 14, 2021

