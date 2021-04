Pepe Domingo Castaño anuncia su renovación en la Cope por un año más, tras la victoria en el EGM a la SER

Pepe Domingo Castaño continuará un año más en la COPE. El veterano locutor (en octubre cumplirá 79 años) anunció en la madrugada de este miércoles que seguirá trabajando en los micrófonos de El partidazo para celebrar la victoria en el EGM respecto a la SER.

Según la primera ola, El Partidazo de Cope arrebata el liderazgo a El larguero por segunda vez en su historia al sumar 17.000 oyentes (un total de 753.000) mientras que Tiempo de juego lidera sábados y domingos, por delante de Carrusel Deportivo.

Pepe Domingo es el único integrante del equipo de deportes de la emisora de los obispos que renueva de año en año, al contrario que el resto: firmaron un contrato que les vincula con Cope hasta 2025. Recientemente, José Ramón de la Morena, otro histórico de las ondas, anunció su retirada a final de curso.

El encargado de los spots publicitarios en Tiempo de juego anunció la noticia en plena celebración con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. "¿Cómo está lo tuyo?", preguntó el asturiano. "Si anuncias ahora que lo dejas es el momento del día".

Pepe Domingo Castaño seguirá un año más en la Cope: "Tengo que trabajar menos"

"Me lo estoy planteando muy seriamente", dijo Pepe. "Hoy he cenado con mi mujer y mis hijos y les decía '¿no os parece que este es un momento mágico para liarse la manta a la cabeza y dejarlo?'. Y me han dicho: '¿tú eres feliz?'. 'Sí'. Entonces ahí quedó la cosa".

"Es un momento mágico haber conseguido ser número uno cuando nos negaban un día, nos daban otro, nos ponían el caramelo, nos lo quitaban, nos ponían 100.000 oyentes, nos quitaban 500.000... Y decía yo: '¿qué pasa aquí? Cuando ya lo hemos conseguido?", prosiguió.

"¿Eres feliz? Pues a seguir", terminó a lo que Juanma Castaño repreguntó: "O sea, ¿sigues?". "Pues... supongo", remató Pepe Domingo desatando los aplausos y las bromas: "Todos los años el mismo paripé". "Creo que tengo que trabajar un poquito menos", añadió Pepe.