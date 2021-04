El emotivo mensaje de Paco González a Manolo Lama por la muerte de su madre: "Te queremos"

Los oyentes de Tiempo de juego de la Cadena Cope se quedaron algo extrañados al no escuchar a Manolo Lama narrar el partido de ida de cuartos de final de Champions que disputaron Real Madrid y Liverpool este martes. Su lugar lo ocupó Rubén Martín.

El motivo de la sonada ausencia del habitual narrador del equipo merengue fue que su madre, doña Manolita Jiménez, había fallecido el día de antes del partido. El encargado de contar la triste noticia a la audiencia fue Paco González.

"Hoy, sobre todo, es el programa de Manolo Lama. Ayer falleció Manuela Jiménez, para todos, Manolita. La madre de Manolo Lama", dijo el director del programa deportivo de la emisora de los obispos a los pocos minutos de empezar.

"Una de esas mujeres que pertenece a esa generación criada en la hambruna de la posguerra. Una de esas mujeres que, con cariño y contra todo, consiguió construir una familia. Una de esas mujeres que, entre todas, reconstruyeron un país".

Paco González: "Gracias, Manolita,, por danos un hermano como Manolo Lama"

Todos se emocionaron cuando pusieron un corte de la propia Manolita: "Con cuatro años me quedé de vivir bien, rica, porque cuando uno tiene casa y sueldo es rico, no hace falta más [murió su padre, apuntó Lama]. Pero todo se esfumó y hasta que el año 50 no empezamos a respirar y levantamos el duelo".

"Ayer nos dejó doña Manolita y hoy queremos darle las gracias por ponernos en la vida a un compañero, a un amigo, a un hermano. Gracias Manolita, trataremos de cuidártelo, aunque al final, por lo menos en mi caso, es él quien acaba cuidándome", concluyó Paco. "Manolo, te queremos, un beso gigante para toda la familia".