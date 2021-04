Carlos Herrera responde a Pablo Iglesias: "Deja de excitar a esa panda de borregos histéricos que tienes en Twitter"

Carlos Herrera ha respondido a Pablo Iglesias después del vídeo que el candidato de Unidas Podemos en Madrid le dedicó en Twitter, donde se quejaba de que el locutor había llamado "escoria" a su partido. Iglesias lo relacionaba con una "estrategia" para "meter miedo" porque "saben que pueden perder Madrid".

"Ayer se mostraba muy dolido porque aquí habíamos dicho que Pedro Sánchez había decidido pactar con la escoria. La escoria: Bildu, ERC... La escoria del parlamento. Mira, Iglesias: déjate de vídeos y de Twitter y de excitar a toda esa panda de borregos histéricos que tienes en Twitter para que digan lo que quieran decir, que a mí me da igual", ha comenzado Herrera.

"Si tienes que decir algo, te vienes aquí. O entras por teléfono, me da igual. Yo he pedido entrevista a Pablo Iglesias para que venga a este programa con motivo de su candidatura a la Comunidad de Madrid", ha dicho. "Te vienes para que nos oigan todos. Que no pasa nada. Y luego aquí hablamos y confrontamos. Ahora ya, mensajitos en Twitter, avisos de odio, decir que tus adversarios son mafiosos, delincuentes, tramas criminales... Decir que como se decía ayer en Vallecas: '¡A por ellos como en Paracuellos!'. Toda la colección de tarados que allí se manifestó...", ha proseguido en su editorial en Cope.

Herrera, contra la "chatarra ideológica" de Podemos

"A mí esto me ha significado una gran sorpresa porque he visto que sois humanos. Muy humanos. Tenéis sentimientos", ha seguido en un tono más irónico. "No sólo defiendes apedrear a la gente de Vox, como Batasuna, no sólo acosas a mujeres embarazadas, solas o con su hijo pequeño, no sólo celebráis que se produzcan escraches, o apoyáis a militantes de ETA, u os alegráis y emocionáis de una agresión a un policía, queréis guillotinar a la familia real y apoyáis sin matices a un asesino como Rodrigo Lanza. Tú lo apoyaste. Estar de acuerdo con golpistas encarcelados y luego subir tuits como ayer Ione Belarra o Echenique echando la culpa a la gente de Vox".

"No, pero ver que a pesar de todo eso, mostráis dolor por llamaros 'escoria'... Esto, de verdad, ¡qué maravilla, sois humanos! La esperanza existe, la bondad del mundo existe", ha continuado tirando de ironía. "El mundo podrá seguir adelante gracias a esto. Estoy tan conmovido que a pesar de que vuestra chatarra ideológica sólo la podáis divulgar a ladrillazos, a veces debajo de eso florece un vergel de sentimientos. Estoy conmovido".