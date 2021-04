La respuesta de Carmena a la pregunta más esperada de Alsina: ¿algún partido intentó su fichaje para la Comunidad de Madrid?

Manuela Carmena ha sido entrevistada este martes, 6 de abril, por Carlos Alsina para Onda Cero. La exalcaldesa de Madrid se ha pronunciado sobre distintas cuestiones políticas en un momento especialmente interesante, cuando queda menos de un mes para las elecciones a la Comunidad de Madrid.

De hecho, una de las preguntas más esperadas era la que tenía que ver con los comicios del 4M. "¿Alguna de las candidaturas ha intentado contar con Manuela Carmena?", se ha interesado Carlos Alsina.

"No, no, ninguna candidatura me ha llamado para formar parte de ella, pero hubiera dicho que no", ha respondido, tajante, Manuela Carmena. "¿Ni siquiera lo han intentado?", ha insistido el locutor. "Nadie, nadie, nadie lo ha intentado. Me parece que no debo dar... yo qué sé, pero no lo ha intentado nadie", ha seguido la exalcaldesa.

"Pero no será porque haya dejado de funcionar el tirón Carmena...", ha apuntado Alsina. "No tengo ni idea. Yo cuando he sido alcaldesa me he preocupado por los temas importantes y no por las luchas partidistas", ha contestado la entrevistada. "Los partidos juegan un papel que no les corresponde en las instituciones".

"La izquierda no ha sabido salir del cauce tradicional del partido"

En este sentido, Manuela Carmena ha hecho una crítica a los partidos de izquierda por estar demasiado centrados en las estructuras políticas. "La izquierda no ha sabido salir del cauce tradicional del partido y no ha contado con otras organizaciones y personas que pueden aportar cosas interesantes", ha dicho Carmena.