Monumental rajada de Javier Clemente para despedir a De la Morena: "Es un sinvergüenza, el deporte español va a mejorar mucho sin él"

José Ramón de la Morena dejó este jueves a sus oyentes en shock al anunciar que deja la radio después de 40 años. Durante su larga carrera profesional, ha sido la voz nocturna del deporte, primero en la Cadena SER y, después, en Onda Cero. El periodista se marchara al finalizar esta temporada.

"Hoy tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido renovar dos años. Me lo propusieron en diciembre, cuando mis preocupaciones personales eran mas profundas que este trabajo", empezó diciendo en el arranque de El Transistor.

"He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, por esas ganas de querer estar en la élite", se ha sincerado. "La élite te quita cosas que no puedes recuperar", ha reflexionado. "Hoy he respondido a Onda Cero que después de esta temporada no voy a seguir en la radio. He sido un privilegiado. Quiero cumplir otros sueños y ser dueño de mi tiempo", ha terminado.

Javier Clemente se despide de De la Morena con una monumental rajada

Tras dar a conocer la noticia, todo el periodismo deportivo, casi de forma unánime, se volcó en sus respectivos medios a rendir homenaje a la figura de José Ramón de la Morena, una persona que marcó un antes y un después en la radio. Sin embargo, entre tanto elogio, salió a flote una voz discordante: la de Javier Clemente, con el que De la Morena ha librado una agria batalla pública durante los últimos años.

Poco después del anuncio del locutor, Clemente se pronunciaba al respecto ante los micrófonos de Radio Marca: "Ese sí es enemigo mío. Un tío que quiere empezar el programa pensando cómo hacerme daño... Escribió un libro y reconoció que me había hecho daño. Y el daño no se hace sin querer, se hace queriendo. Este tío es un mentiroso porque dice cosas de mí que no son ciertas. Por ejemplo, dice que no me llevo bien con mi familia. No sé de dónde coño se saca esas cosas. Lo dice porque quiere hacer daño. Si fuera verdad yo no diría nada, pero es que me llevo muy bien con mi familia", comenzó explicando el exseleccionador nacional.

"Luego dice que bebo y soy abstemio, no bebo nada, un vino blanco en la comida. No he bebido alcohol en mi vida e insinúa que soy un borracho. Es mal tío. Y ahora dice que se retira porque el programa acaba muy tarde, pero si muy tarde acaba siempre. Es un mentiroso. No continúa porque no le oye ni el tato, es un periodismo obsoleto, periodismo del miedo de los deportistas a que un tío con una audiencia X te ponga a parir. Por miedo van y le atienden. Es un sinvergüenza, a mí un día me cortó el micrófono y no volví a ir a su emisora. Me cortó por cobarde", siguió atizando el vasco.

Clemente concluyó su discurso celebrando la retirada de De la Morena. "Ahora se va, el deporte español va a mejorar un montón. Además le han salido imitadores en la forma de hablar, medio insultando y de risas. Oye, ríete de tu padre, chaval, no de un jugador. Que se vaya ese del fútbol es una de las grandes noticias, ha decidido marcharse porque no le oye ni el tato y porque la emisora ha perdido audiencia. Se va porque está acabado. ¿Por qué crees que tiene los ojos torcidos? Porque se le han ido torciendo de malo que es, no porque naciera así. Por eso toda España le llama el Vizconde", sentenció.