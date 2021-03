José Ramón de la Morena deja la radio después de 40 años: "La élite te quita cosas que no puedes recuperar"

José Ramón de la Morena deja la radio después de 40 años. Durante este tiempo ha sido la voz nocturna del deporte, primero en la Cadena SER y, después, en Onda Cero. El periodista se marchara al finalizar esta temporada.

Ha sido el propio José Ramón de la Morena quien ha dado la noticia al comienzo de su programa, El Transistor, este jueves, 25 de marzo. "Hoy tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido renovar dos años", ha dicho. "Me lo propusieron en diciembre, cuando mis preocupaciones personales eran mas profundas que este trabajo".

"He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero repetir errores del pasado, por esas ganas de querer estar en la élite", se ha sincerado. "La élite te quita cosas que no puedes recuperar", ha reflexionado. "Hoy he respondido a Onda Cero que después de esta temporada no voy a seguir en la radio. He sido un privilegiado. Quiero cumplir otros sueños y ser dueño de mi tiempo", ha terminado.

José Ramón de la Morena, la voz nocturna del deporte

José Ramón de la Morena deja la radio después de 40 años ininterrumpidos en las ondas. Comenzó en 1981 en la Cadena SER, aunque no fue hasta 1989 cuando se hizo cargo de El Larguero. Durante años protagonizó una lucha encarnizada con José María García, a quien consiguió desbancar a mediados de los años noventa. En 2016, De la Morena dejó la SER y fichó por Onda Cero, donde se hizo cargo de El Transistor.