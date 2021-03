Julia Otero vuelve a su programa en Onda Cero: "Me he dedicado a otra radio para ponerme bien"

Julia Otero ha reaparecido en su programa de radio, en Onda Cero, un mes después de anunciar que tenía cáncer. La periodista ha vuelto para pasar un tiempo con sus oyentes, con quienes ha compartido un tramo de su magacín.

"Me han montado un coqueto estudio en casa", ha dicho Otero, que ha bromeado con las obras que estaban haciendo sus vecinos. "Justo hoy han decidido cambiar la bañera por un plato de ducha y les he pedido que, por favor, me dejen una hora sin ruido", ha dicho.

"Me he dedicado a otra radio... que es con la que me voy a poner buena"

Julia Otero, que hoy ha agradecido en Twitter los mensajes de apoyo recibidos en este tiempo, ha bromeado sobre las semanas que ha pasado alejada de las ondas. "Me he dedicado a otra radio... que es con la que me voy a poner buena".

La periodista ha destacado la compañía que le ha hecho su programa durante el último mes. "Os oigo y hay veces que me olvido de que es mi programa, me hacéis mucha compañía".

No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas...Gracias a todos por empujar. ?????? Todo va bien. — Julia Otero (@julia_otero) March 18, 2021