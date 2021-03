Herrera desvela la "jugada" oculta de Iglesias en su salto a Madrid: "Va a haber saqueos y agitación"

Carlos Herrera ha utilizado su editorial en COPE para atizar a Pablo Iglesias por su decisión de dejar la vicepresidencia del Gobierno para proponerse como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. El locutor ha analizado la maniobra del político, burlándose del rechazo que le hizo Íñigo Errejón en su idea de confluir junto a Más Madrid en una sola lista.

"Errejón ha querido darle donde más duele, y ha mandado a su candidata, a Mónica García, a grabar un vídeo que ha sido toda una peineta envenenada", ha empezado valorando. "El guantazo se ha escuchado hasta en los fiordos noruegos. Primero, tienes un ego estratosférico; segundo, eres un machista", ha opinado el andaluz, que cree que las tres fuerzas de izquierda conseguirán superar el 5% de los votos que le permita tener representación en la Asamblea de Madrid. "Drama era que Podemos se quedará fuera desaprovechando literalmente sus votos porque no llegarán al 5%. Por eso, Iglesias entra precisamente en liza", apunta.

La cosa no queda ahí y Herrera se atreve a teorizar con la supuesta "jugada" que tiene planeada Pablo Iglesias: "Tomen nota de este diagnóstico. No va a tomar su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, este se queda en el Congreso. Y desde el Congreso, pues va a ser a la vez parte del Gobierno, será también parte de la oposición y tendrá los mismos ministros que ahora y estará más suelto, guerrillero, llevarle la contraria a Sánchez en el Parlamento, en la calle y eso es lo que necesita para cuando el PSOE convoque elecciones, cosa que ocurrirá en cuanto huela, Sánchez y su ejército de asesores y creadores de eslogan que tiene algún tipo de ventaja", augura.

Herrera: "Iglesias va a movilizar a la izquierda radical antisistema"

"Esta es la película, es una mezcla de La Matanza de Texas por La sangre derramada de la vida de Brian, por la cantidad de facciones del Frente de Liberación de Judea, de estas cosas que hay por ahí sueltos, y hasta el ejército de Pancho Villa es un ejemplo de disciplina comparado con todo esto. Y lo que nos queda ahora es un gobierno dividido con socios externos echados al monte catalán o al vasco, un presidente que ni puede gobernar con ellos ni puede ahora adelantar elecciones", continúa analizando.

El presentador de la emisora de los Obispos advierte a sus oyentes que se preparen para una campaña de Podemos "sucia, de agitación, con saqueos y con hiperactividad de toda esa legión de ociosos de Twitter que no tienen otra cosa que hacer en todo el puñetero del día". "Prepárense para todo tipo de manifestaciones en la Puerta del Sol, los sanitarios, las mareas, estudiantes, cualquier colectivo, no representarán al colectivo, pero serán una parte de ese colectivo, el que mejor pueda girar a la izquierda radical, la extrema izquierda. Van a movilizar lo que puedan, toda la izquierda radical antisistema que ya empieza, además, este sábado en Madrid: leninistas, okupas, antisistema, basura diversa. Y eso lo veremos en esta campaña. Aquí no se hacen prisioneros, no va a ser ninguna broma", concluye.