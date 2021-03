Federico Jiménez Losantos toma una decisión para "machacar el comunismo" en las elecciones de Madrid pero Hermann Tertsch le lleva la contraria

Federico Jiménez Losantos ha reaccionado al anuncio de Pablo Iglesias de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid con un llamamiento para "concentrar el voto" de la derecha en Ayuso.

"Es la última oportunidad en la que vamos a tener unas elecciones libres para machacar al comunismo", ha dicho el locutor de esRadio. Y pide "darle un guantazo electoral que se le pongan los piños correctos".

"El voto de la derecha tiene que concentrarse en Isabel Díaz Ayuso"

Losantos ha pedido una alta movilización de la derecha. "Hasta el último voto contra este macaco totalitario. Iglesias ha querido que sea así, nos da una oportunidad, a ver si la aprovechamos", ha comentado el locutor.

"El voto de la derecha tiene que concentrarse en Isabel Díaz Ayuso. Y, si no, a Vox. En la derecha no hay más que PP y Vox", ha comentado, descartando así a Ciudadanos tras los últimos acontecimientos y, especialmente, tras la marcha de Toni Cantó. "Para frenar el comunismo no hay mas que un PP que se parezca poco al PP. O sea, Ayuso". Si no, entiende que se vote a Monasterio.

Tertsch lleva la contraria a Losantos

"Hay mucha gente de Vox que nos llama diciendo que van a votar a Ayuso. Hay que concentrar el voto", ha repetido una vez más. Estas declaraciones, sin embargo, han despertado la reacción de Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox y excolaborador de Losantos.

"Dice Federico que le llama gente de Vox para anunciarle que votarán a Ayuso. Quien crea que sin una masiva presencia de VOX en la Asamblea Ayuso va a ser otra cosa que una pieza desechable de Casado y Egea es tan obstinado en el error como mi querido y admirado Federico", ha contestado Tersch.

