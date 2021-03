El corte de Alsina a Ayuso tras quejarse de la moción de censura: "Usted es presidenta gracias a los despachos"

Isabel Díaz Ayuso se ha recorrido las emisoras de radio un día después de disolver la Asamblea de Madrid y adelantar las elecciones autonómicas para el próximo 4 de mayo. La presidenta rompió así su acuerdo de gobierno con Ignacio Aguado y Ciudadanos en la región.

Una de las entrevistas más comentadas de la dirigente popular ha sido la que le ha hecho Carlos Alsina en Onda Cero. "Yo tengo claro que, tarde o temprano, el PSOE y Cs lo hubieran hecho [una moción de censura]. No puedo esperar a ver si es ahora o dentro de un mes, o cuando ellos busquen una falsa excusa para hacerlo", ha dicho.

Ayuso ha seguido justificando su decisión. "Era de libro que iba a pasar a mí. Cuándo no lo sé, pero después de ver la situación de Murcia pensamos que éramos, a lo mejor, directamente los siguientes".

Alsina, a Ayuso: "Usted es presidenta gracias a los despachos; Gabilondo ganó las elecciones"

Sin embargo, la política se ha llevado un tremendo corte del locutor cuando esta ha dicho que "no quiero dejar a Madrid en manos de decisiones que se han tomado en los despachos. Quiero que sean los ciudadanos, libremente, que para eso están las urnas, quienes decidan qué políticas quieren hacia delante".

"Usted misma es presidenta por una decisión que se tomó en los despachos porque usted no ganó las elecciones autonómicas. Las ganó el señor Gabilondo y fruto de las negociaciones en los despachos, usted y Ciudadanos, usted consiguió la presidencia", ha soltado Alsina.

Ayuso se ha defendido diciendo que "claro y luego me voy a un parlamento autonómico y les pido el voto y así esos diputados me votan a mí" y ha acabado por atacar al socialismo: "Sube impuestos, impide a los comerciantes abrir según qué horas o toman algunas medidas que, a mi juicio, no han funcionado durante la pandemia". [Puede escuchar la entrevista completa aquí]

?? El monólogo de @carlos__alsina: "Díaz Ayuso disuelve el Parlamento para no dejar de ser presidenta ella. No por nada que haya sucedido en Madrid, sino por lo que teme que le suceda a ella".



???? Escúchalo íntegro en la web de @OndaCero_es: https://t.co/iM7rZyoE6t pic.twitter.com/zhrNlj2TMB — Más De Uno (@MasDeUno) March 11, 2021