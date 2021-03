Herrera estalla por el fallo de TVE con las Infantas: "Es vergonzoso, quieren desgastar la monarquía"

TVE se vio envuelta este miércoles en una nueva polémica. El programa La hora de La 1 usó la imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas del rey Felipe, para hablar de la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi, aprovechando el viaje que realizaron para visitar a su padre, el rey Juan Carlos, tal y como ellas mismas han terminado reconociendo a través de un comunicado.

El patinazo del programa de la cadena pública ocurrió a los pocos minutos de comenzar, cuando Igor Gómez, copresentador de Mónica López, estaba analizando las noticias más destacadas del día. "Infantas: reacciones a su vacunación en Emiratos", decía el rótulo que aparecía en el pantallón, con la foto de Leonor y Sofía posando juntas.

Lea también: Tenso choque entre Irene Montero y Mónica López en TVE por la prostitución: "Estoy preguntándole"

Pocos segundos después, el periodista ha rectificado. "Tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer", se disculparon, atribuyendo el fallo a un error técnico.

Herrera defiende la vacunación de las infantas

Carlos Herrera se ha hecho este jueves eco de la polémica en el monólogo con el que cada día arranca su programa en la Cadena COPE. El locutor, que este miércoles no hizo mención alguna en su editorial a la vacunación de las infantas en Emiratos Árabes, ha aludido hoy al asunto para criticar el error que cometió Televisión Española.

Lea también: Un histórico rostro de TVE anuncia su retirada: "Tengo más tiempo para la vida... y para tocar las narices"

Todo empezó después de que Herrera criticase al Gobierno, acusándolo de "preferir acercar a casa a terroristas con delitos de sangre que a jefes de Estado que pararon golpes de Estado". En ese momento, el almeriense hizo referencia a la "polémica añadida" de la vacunación de Elena y Cristina.

Una controversia que Herrera ha defendido asegurando que lo hicieron porque "en ese país les han dicho que las tienen que vacunar para el pasaporte sanitario para poder venir a ver a su padre". Esta explicación contradice a la información que ha aportado la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, quienes han confirmado que la vacuna solo está disponible en el país para nacionales y que pagar por ellas es ilegal.

Herrera estalla contra TVE por su fallo con las infantas

"Y se ponen dos vacunas que no se la quitan a ningún español, no se saltan ninguna cola, incluso han ahorrado a España dos vacunas. ¿O es que un español no puede vacunarse fuera de España? Se monta, oiga, la tribu de los incorruptibles, el apestoso populismo mediático que hay en España, organizan la ceremonia con las fotografías de Leonor y Sofía incluídas en TVE para las infantas que se han vacunado. Bueno, pues yo lo dejo caer por ahí porque si cuela, cuela. Vergonzoso", se ha quejado Herrera, acusando a la pública de manipular la información de forma malintencionada. "Ya de paso que pongan una imagen de las Infantas debajo de la apisonadora, como lo ha hecho Televisión Española, que pasito a pasito siguen queriendo ir desgastando la institución", ha criticado.

"Y con los miembros del Gobierno, de Podemos, Irene Montero, haciéndose la indignada, Irene, la vacuna que se han puesto las dos infantas no las hemos pagado nosotros, a tu niñera sí la pagamos nosotros, no lo olvides. ¡Qué impostado todo! Miren, difícilmente me quitarán de la cabeza que aquí de lo que se trata es de desviar la ira. Hay ira por los parados, por la ruina, por las empresas cerradas, por la violencia, por el descontrol. Vamos a ver cómo desviamos esta ira y utilizamos este argumento nimio", ha concluido.