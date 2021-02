El enfado de Herrera por el 23-F: "El Gobierno echó de su país al rey Juan Carlos, el elefante blanco que paró el golpe"

Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de las 8 de la mañana en la Cadena COPE a la conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El locutor ha recordado cómo vivió aquel histórico día y ha mostrado su enfado al echar de menos a Juan Carlos de Borbón en una fecha tan señalada como esta.

"Queridos niños, justo tenemos que explicar qué conmemoramos hoy: 40 años de un golpe de Estado. Y alguno de vosotros podría decir: ¿de cuál? Porque hace poco hubo uno que paró un rey, por cierto, y el Estado de Derecho y el mecanismo de unos golpistas que luego ha juzgado y ha metido en la cárcel", ha empezado diciendo en referencia al referéndum ilegal de independencia de Cataluña que en 2017 convocó la Generalitat.

Lea también: Ana Rosa responde a Pablo Iglesias: "A mí me eligen con el mando, a usted le nombró vicepresidente Pedro Sánchez"

"No, no, me refiero a otro anterior que se dio hace 40 años, día en el que España se levantó sin saber el susto que se iba a llevar por la tarde porque le esperaba una noche de transistores", apunta el presentador de la emisora de los Obispos antes de ofrecer su versión sobre aquel hecho histórico que enmudeció España aquel 23 de febrero.

"Había ruido de sables porque, queridos niños, en aquellos años el ejército no era como lo conocemos ahora. No tenía absolutamente nada que ver. Y una buena parte de los uniformados de aquella época no veían con malos ojos los que entonces se llamaba el ruido de sables, a los que les inquietaba que España se consolidara como un país moderno y tolerante, lo mejor era meter cizaña. Y tras muchos rumores algunas operaciones acordadas el 23 de febrero fue el día en el que algunos casi meten la pata y otros se salen con la suya", opina Herrera antes de defender el papel que desempeñó Juan Carlos de Borbón.

Carlos Herrera sale en defensa de Juan Carlos de Borbón

"Tenemos que agradecer a aquellos que nos ayudaron, primero, a detener esta circunstancia y, segundo, a desarrollar la mayor etapa de paz y prosperidad de nuestra nación", prosigue. "Eso fueron un puñado de hombres, pero uno fundamental lo tuvo el Rey Juan Carlos, que vino a España siendo un niño para ser acogido por el Régimen que le negaba a su padre su derecho a ser rey y que vivió atrapado entre el padre, el enemigo de su padre y que encontró el camino de la ley a la ley y se puso delante de una cámara de televisión para decirle al mundo que España había elegido el camino democrático", defiende.

Herrera concluye su discurso recordando el acto que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados y al que no van a acudir ERC, PNV y Bildu. "Ya veremos si los socios de Sánchez en el Gobierno, Podemos, que cualquier cosa que sea buena para España evidentemente no la van a celebrar. Ni el PNV. Esos están si cobran, sino no. Pero, claro, alguien, el Rey, el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, que es la que ha organizado lo de hoy, tendrá que recordar al gran ausente. ¿Mencionarán a Juan Carlos? Ese, como dice hoy Ignacio Camacho, el auténtico elefante blanco al que el Gobierno ha echado de su país", apoya el locutor.

Lea también: "¡Es terrorismo, coño!": tremendo enfado de Ana Rosa por los disturbios en Madrid en apoyo a Pablo Hasél

Miren, hace cuarenta años de la culminación de la Transición, aquella fue la fiebre que dio el estirón final al régimen democrático en España, y hoy, 40 años después, lo triste es que la democracia sigue acosada porque los golpistas que hace tres años actuaron en consecuencia insisten en que lo van a volver a hacer con la complacencia, por cierto, de algunas formaciones políticas, incluida una que está en el Gobierno de la nación gracias a la facilidad de perder el insomnio o los somníferos que se ha tomado el que lo preside, llamado Pedro Sánchez", concluye.