Herrera pone en apuros a Illa con una pregunta directa sobre la PCR del debate de TV3

Carlos Herrera ha recibido este jueves a Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones a la Generalitat de Cataluña del próximo domingo 14 de febrero. Después de meses poniéndolo en el centro de todas sus críticas, el locutor de COPE ha charlado frente a frente con el exministro de Sanidad, al que ha preguntado por "las tres o cuatro cosas fundamentales que afectan a todos los catalanes y, si me permite, a todos los españoles".

El presentador arrancó su entrevista pidiéndole a Illa que diera su opinión sobre el "cordón sanitario" que le han hecho las fuerzas independentistas, quienes han acordado no pactar con el PSC: "Esto es un episodio más de la bronca y la confrontación. Es la foto de Colón del independentismo. El independentismo busca aumentar la división en Cataluña y España, y desprestigiarnos ante las instituciones europeas", aseguró el político.

A pesar de ello, Illa se ha mostrado abierto a seguir negociando con el independentismo: "La única forma de salir de este callejón sin salida es con diálogo dentro de la ley. Nuestra constitución permite que alguien defienda un proyecto secesionista que yo no comparto. El diálogo a mí me fortalece, y además les ayudará a algunos para darse cuenta de que en Cataluña somos más los que no queremos la independencia. Yo me siento muy catalán, pero también muy español y muy europeo".

Herrera pone en apuros a Illa con su polémica PCR en TV3

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Herrera le reprochó a Illa que mintiera el día antes de anunciarse su salto a Cataluña al asegurar que su plan era seguir como ministro de Sanidad. ¿Por qué lo hizo? "No estaba en mis planes ser candidato del PSC, porque respetaba a mi amigo Miquel Iceta. Yo quedé con él en no anunciarlo si no lo hacía él y por eso lo negué. Yo efectivamente, el día antes de que se anunciara lo negué, porque no lo había hecho él", explicó el catalán.

Finalmente, Herrera le preguntó también por la última polémica en la que se ha visto envuelto. ¿Es verdad que se negó a hacerse una PCR antes de participar en el debate electoral de TV3? "Me dijeron que era recomendable hacerse una PCR, nadie me dijo que era obligatorio. Yo decidí no hacerlo porque los protocolos dicen que uno se tiene que hacer la prueba cuando tiene síntomas o cuando es contacto estrecho de un positivo. No era mi caso. No quiero ningún privilegio para mí como político", ha asegurado antes de desmentir algunas acusaciones, como la que ha lanzado Ana Rosa desde Telecinco, sobre si se negó a hacerse la PCR porque ya está vacunado.

"Ya expliqué antes que por hacerse una prueba de antígenos nadie iba a descubrir si estaba o no vacunado. Pero, ¿no cree que no hacérselo a dado pie a conjeturas?", preguntó el locutor de la emisora de los obispos. "Yo no me he vacunado y esto lo sabe toda España. Si alguno tiene esa forma de hacer política, allá ellos", ha dicho molesto.