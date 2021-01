Clemente: "Queremos una selección de Euskadi, pero no vamos a dejar de veranear en Marbella" Ecoteuve.es 27/01/2021 - 15:56 0 Comentarios

El técnico vuelve a mostrarse a favor de la oficialidad de los combinados vascos

"En Madrid, Ayuso hace lo que le da la gana y no pasa nada", asegura

Javier Clemente ha vuelto a crear revuelo con su opinión sobre la oficialidad de la selección de Euskadi después de saberse de que la idea sigue su curso tras saberse que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha conseguido el compromiso de Pedro Sánchez para conseguir que el combinado pueda jugar competiciones oficiales, incluso contra España.

El exseleccionador nacional, y que ahora ocupa este cargo con el equipo de Euskadi, ha dejado claro en Radio Marca que la oficialidad de Euskadi no debe suponer un problema. "Lo que está claro es que nuestra gente y nuestros deportistas quieren una Selección de Euskadi. Si jugamos al fútbol con nuestra selección no vamos a dejar de veranear en Marbella", ha asegurado.

"Nosotros nos consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente. Nosotros pensamos que debe ser así y vosotros no, no hay más", ha dicho en el programa A Diario de la emisora deportiva.

"No nos vamos a independizar y decir 'a la mierda todo', pero queremos que nuestras costumbres prevalezcan como la sanidad o jugar al fútbol con nuestra selección", ha proseguido diciendo para después compararse con Isabel Díaz Ayuso: "En Madrid, ella hace lo que le da la gana, habla de los madrileños y va en contra de todo Dios y no pasa nada. Pues a los vascos les gusta lo que quieren para ellos".

Por último, Javier Clemente ha dejado caer en Radio Marca cómo sería como político: "Si fuera lehendakari o alcalde me dejaría de siglas o de partidos e intentaría que la gente, fuera del partido que fuera, viviera bien".