Herrera 'dispara' sin piedad contra Salvador Illa: "Ha fracasado y debería rendir cuentas" Ecoteuve.es 26/01/2021 - 10:46 0 Comentarios

El presentador de la Cadena COPE atiza al político por su marcha a Cataluña

Carlos Herrera ha amanecido un día más montando en cólera contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presentador de la Cadena COPE ha aprovechado su monólogo en la emisora para criticar al presidente por anteponer, según su criterio, el "tacticismo" político a una estrategia para poner fin a la pandemia del coronavirus.

Después de repasar los preocupantes datos obtenidos este lunes, el locutor criticó la gestión del ejecutivo: "Oiga, que el que contagia es el virus, no es Gobierno. Lo sé, pero tenemos un Gobierno absolutamente desconcertado que está anteponiendo frente a esa pandemia los intereses políticos particulares del que lo preside, que se llama Pedro Sánchez, este 'meloncito' que está absolutamente desentendido de lo que ahora mismo preocupa y ocupa a los españoles que no es si no ese covid-19", empezó atizando.

Lea también: Herrera cree que Sánchez confinará el 15 de febrero: "Un día después de las elecciones catalanas, como con el 8M"

"Todo se derrumba y 'meloncito' sigue cortoplacista, oportunista, impertérrito mandando a su ministro de Sanidad a Cataluña y dejando sin capacidad normativa, más que solamente cerrar la hostelería o el toque de queda hasta una hora determinada a las comunidades autónomas", siguió señalando antes de 'hacer un traje' a Salvador Illa por dejar la cartera de Sanidad en mitad de la tercera ola del coronavirus para presentarse a las elecciones catalanas.

Herrera atiza a Illa por su gestión como ministro

"Ese ministro ahora dice: Hasta luego, cocodrilo. Con el panorama de récord de contagios, vacunación embarrancada en España y la Unión Europea diciendo que prácticamente España debería estar confinada. Y se va sin comparecer con la pillería, diablillo, un día antes de tener que hacerlo: de tener que comparecer en el Congreso. Cuando uno se va en tiempos así, antes de irse rinde cuentas", lamentó el presentador de la emisora de los Obispos.

Carlos Herrera cree que aunque Illa "ha fracasado en la gestión de la pandemia", tiene "unos modos educados": "No es un chulo como Ábalos, es un señor educado, tiene mucho que callar, pero que deja indudablemente un fracaso en su gestión al ignorar los avisos en la llegada del coronavirus, negar el riesgo de la pandemia, no saber comprar material y no dejar a los demás comprar material sanitario fracasando enteramente o no colaborando con otras fuerzas políticas en ningún momento", critica.

"O no organizando un auténtico comité científico, que lo que tenía era un grupo de funcionarios muy respetable, pero no expertos científicos contrastados con nombre y apellidos, jugando a enfrentamientos con la Comunidad de Madrid, escamoteando ahora finalmente su presencia en el Congreso después de haber organizado un estado de alarma de seis meses que la bobería de la política española le aprobó. Los cómplices, que son los socios, y los que estaban allí de tontos útiles, que fueron Cs diciendo que sí y el PP absteniéndose", opina el andaluz.

Herrera descarga toda su ira contra Sánchez: "Qué poca vergüenza"

Pero Herrera cree que el culpable de esta situación no es siquiera Salvador Illa, "es Pedro Sánchez, que gobierna solo con tacticsmo y con ocurrencia": "No hay estrategias, no hay objetivos planeados y un sendero para llegar a ese objetivo. Objetivos de felicidad completa claro que los hay. Con ese bálsamo maravilloso que es el concepto de progresismo se llega a donde se quiera, pero dónde están los planes de futuro de un tipo que no está involucrado en la pandemia porque es cosa de las comunidades autónomas y lo que es cosa de Europa: las vacunas y el dinero", declara.

Lea también: ¿Por qué no te callas?: Herrera se desespera con los con los pronósticos de Fernando Simón

Herrera acaba su discurso reprochando de nuevo a Sánchez que colocara a Illa como candidato a las elecciones del próximo 14 de febrero. "Pero qué poca vergüenza. Y esto de 'desafío apasionante'. El desafío apasionante es la pandemia, no las elecciones en Cataluña", afirma. "Oiga, somos los enfermos de Europa en España y los ciudadanos sorprendentemente lo toleran todo. Ha conseguido el Gobierno que muchos callen acomplejados por aquello de que si hablan es que no están asumiendo el progresismo. Ya saben que el progresismo es ese conversor que hace que todo pase, es como lo de 'supercalifragilisticoespialidoso'; con un poquito de azúcar pasan los cadáveres. Bueno, pues el progresismo es eso, es el calmante vitaminado. Somos progresistas, qué maravilla. Ahí está Iván Redondo jugando con eso", concluye el presentador.