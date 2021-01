Herrera cree que Sánchez confinará el 15 de febrero: "Un día después de las elecciones catalanas, como con el 8M" Ecoteuve.es 25/01/2021 - 11:59 0 Comentarios

Dura crítica del locutor de Cope a Illa: "Una calamidad de gestión, incoherente y llena de falsedades"

Carlos Herrera ha repasado este lunes la situación de la pandemia en España y los próximos movimientos políticos con las elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina. El locutor de Cope ha explicado que las comunidades autónomas no pueden tomar otras decisiones, como confinar en casa a la población, "porque el ministro Illa no deja, ya que quiere beneficiar al candidato Illa".

"Cambiar el estado de alarma, permitir que las comunidades puedan confinar selectivamente la ciudad que sea, meterla en casa, no pueden hacerlo. Tú puedes evitar que salgan de la ciudad, pero no meterlos en casa con esta legislación", ha dicho Herrera. "Pero si eso lo cambia el ministro Illa, entonces tendría que pedir el confinamiento en Cataluña y, por lo tanto, no celebrar las elecciones el día 14 de febrero, que es cuando se van a celebrar según parece y tiene las posibilidades que tiene, según dice Tezanos", ha seguido.

Herrera: "A estos les importa tanto el 14F que no les importaría repetir un 8M"

Herrera ha aprovechado en ese momento para advertir de que puede ocurrir algo parecido a lo que sucedió en marzo de 2020. "¿Se imaginan que la cosa se pone grave, este es capaz, y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas?", se ha preguntado el periodista.

"Pues, oiga, no les extrañe. A estos les importa tanto el 14F que no les importaría repetir un 8M. Estuvieron aguantando y aguantando y permitiendo vuelos desde Italia y a Italia y no tomando ninguna restricción y esto no y las las mascarillas no y esto tampoco porque había que permitir el 8-M. Pues son capaces de hacerlo con el 14F otra vez", ha seguido el locutor.

Herrera también ha criticado a Illa. "Es una calamidad de gestión. Una gestión incoherente, llena de falsedades. Desde luego, con actuaciones inexplicables con determinadas comunidades como Madrid. Esos son los mejores avales para ser candidato en Cataluña. Es verdad que Illa no crea rechazo a pesar de eso en Cataluña, pues desde luego la gestión no es su gran aval. La gestión no les importa a los catalanes o a los que contestan a las encuestas. Ya veremos lo que pasa".

