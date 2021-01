Brutal enfado de Escrivá con Alsina en una tensa entrevista por las pensiones: "No quiero tener la culpa de que tenga un mal día" Ecoteuve.es 20/01/2021 - 10:07 1 Comentario

"Escuchen al ministro responsable y menos lo que vienen de otros sitios", se queja

Denuncia una "narrativa de confrontación" y Alsina pregunta: "¿De los medios o de su Gobierno?"

"No le puedo decir", responde; "Sí me puede decir, otra cosa es que no quiera"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hablado esta mañana para el programa de Carlos Alsina en Onda Cero después de que se supiera que el Gobierno no ha incluido elevar a 35 años el cálculo de las pensiones en la reforma enviada a Bruselas. La entrevista ha estado marcada por una gran tensión con el locutor desde la primera pregunta, cuando Escrivá -su tono era muy enérgico- ha mostrado su enfado por la información que se estaba dando.

"Tengo que manifestar mi desconcierto y decepción porque presentan la noticia con una narrativa que nunca me la habrán oído a mí, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe. Escuchen al ministro responsable y escuchen menos lo que vienen de otros sitios", ha espetado Escrivá en tono bronco nada más comenzar la charla. Lo que venía a decir el responsable de las pensiones es que él nunca había hablado de los 35 años y consideraba que la información había surgido de forma interesada pero, ¿para quién?

Lea también: La reacción de Ferreras al escuchar a Pablo Iglesias comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo

"¿Mientras esté el Gobierno de coalición no se va a modificar el cómputo de la pensión en nuestro país?", ha querido confirmar Alsina. "Todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Estamos haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que nos ha pedido el Pacto de Toledo", ha dicho Escrivá, que ha vuelto a mostrar su descontento con las informaciones que daban por hecho que el cómputo se iba a elevar a los 35 años. "En medio de estos cálculos, alguien los ha cogido y ha creado una narrativa para crear confrontación y ustedes han entrado ahí, pero no nos han escuchado a los que somos responsables".

Alsina: "Le voy a explicar por qué hemos seguido esa narrativa..."

En ese momento, Alsina se ha metido de lleno en el charlo. "Le voy a explicar por qué hemos seguido esa narrativa. Se publicó en diciembre. Si usted al día siguiente lo hubiera desmentido, se habría acabado la narrativa, pero estamos a 20 de enero, ministro".

"Estamos trabajando con máxima discreción con los agentes sociales. Yo no voy a estar en el juego de que me marquen la agenda por fuera. No creo que tena que salir a desmentir cosas que no sé de dónde vienen", se ha excusado Escrivá, que se ha enzarzado con Alsina en un rifirrafe que ha ido ganando fuerza.

Lea también: Las series que Pablo Iglesias recomienda a Nadia Calviño y Carmen Calvo, con pullas incluidas

"Yo creo que si se publican cosas como la modificación del cómputo, sí es conveniente de que el ministro salga a desmentirlo", ha apuntado el locutor, que ha continuado recordándole lo que dijo el vicepresidente segundo en Salvados. "A Iglesias se le preguntó en La Sexta. Además de decir que nunca llegará al Parlamento [la reforma con el cómputo a 35 años], dijo que el ministro no plantea las cosas por propia iniciativa, sino que alguien le habría dado instrucciones".

"Yo lo que me dedico es a trabajar. A lo mejor es que no tengo tiempo para otra cosa. Esta información a la que se han agarrado puede tener una interpretación benévola o malévola: igual a alguien le interesó crear una narrativa para dar sensación de confrontación, pero quien nos ha preguntado siempre hemos dicho que no hay nada de eso", ha vuelto a insistir Escrivá, que lanzaba pullas pero no decía a quién. Y, por ese motivo, Alsina ha querido apretar un poco más.

"No me responde: los autores de la narrativa de confrontación son periodistas o alguien de su Gobierno?"

"¿Cuando se refiere a que alguien ha generado una narrativa de confrontación, se refiere a periodistas o a miembros del Gobierno de España?", ha planteado el periodista. "No lo sé", ha respondido Escrivá. "Sí lo sabe", le ha corregido Alsina. "Usted hasta ahora no ha salido a indignarse tanto. Le pregunto si me está haciendo un reproche a los medios o a compañeros suyos de gabinete que se han encargado de filtrar la información".

Lea también: "¿Por qué no han hecho nada en un año?": tensión por las ocho veces que Gonzo insistió con Pablo Iglesias

"Es decepcionante, igual es que yo tengo menos repercusión, pero el domingo hice una entrevista en El Periódico donde lo expliqué", ha contestado el ministro. Pero Alsina no estaba dispuesto a darse por vencido: "No me responde a lo que le pregunto: los autores de la narrativa de confrontación son los periodistas o alguien de su Gobierno?". "Es que no le puedo decir", ha repetido Escrivá. "Sí me lo puede decir, otra cosa es que no quiera", ha explicado Alsina. "No tengo la certeza de cómo funcionan las cosas", ha continuado el político. "Hablo cuando tengo algo que decir. Igual eso no es tan sexy".

Alsina sabía que la parte interesante de la protesta de Escrivá estaba en el origen de esa supuesta "narrativa de confrontación" que denunciaba Escrivá, y ha vuelto a insistir con una última pregunta, porque el ministro tenía que irse. "No quiero tener la culpa de que tenga usted un mal día", ha dicho irónico. "¿Percibe la lealtad de todos los miembros del Gabinete?", ha planteado el locutor.

"Las cosas funcionan razonablemente bien. Pero existe una brecha monstruosa entre lo que se transmite fuera y el trabajo que se hace dentro", ha explicado Escrivá. "Entonces no lo entiendo", ha saltado Alsina. "El vicepresidente habló el domingo en La Sexta, y en vez de decir que no está planteado [el cómputo a 35 años], dice que si usted sale con esta propuesta es porque alguien le ha dado instrucciones pero que no va a llegar al parlamento", ha planteado el periodista.

Escrivá: "Me siento impotente ante esta pregunta"

"Me siento impotente ante esta pregunta porque no es la realidad que no vivo. No es la primera vez que ocurre, ya pasó con el ingreso mínimo vital. Igual soy un ingenuo y me pierdo en todo esto", ha comentado Escrivá. "Yo creo que no se pierde...", ha cerrado Alsina.