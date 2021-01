Margarita del Val y su jarro de agua fría sobre la eficacia de las vacunas: "No nos ayudará este invierno" Ecoteuve.es 15/01/2021 - 19:49 0 Comentarios

La viróloga del CSIC dice en RNE que es partidaria de un confinamiento domiciliario

Margarita del Val se ha convertido en un rostro popular de los medios de comunicación durante los meses de pandemia. La viróloga del CSIC, que hace unos días alertó sobre una 'cuarta ola', ha lanzado un mensaje sobre la eficacia de las vacunas este invierno en España: "No nos va a ayudar".

Del Val ha explicado en una entrevista en RNE, que ahora mismo, la vacuna se está poniendo a los ciudadanos de edad avanzada en residencias de ancianos. "Representan a un 3% de la población española mayor de 65 años".

"Ayudaría a aquellas personas que están vacunadas, punto. En todos los demás, todavía no va a tener impacto sobre nuestra probabilidad de contagiarnos o de contagiar. Eso no nos va a afectar", ha argumentado la experta recordando que aun se desconoce si los vacunados pueden o no transmitir el virus. "Sí estarían protegidos del sufrimiento".

¿Nuevo confinamiento? Así responde Margarita del Val

Por otra parte, Margarita del Val ha dicho a Íñigo Alfonso que ella es partidaria de que el Gobierno decrete un nuevo confinamiento domiciliario: "Siempre he sido partidaria de una intervención temprana porque es menos dolorosa y más eficaz".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad social para que se respeten las cuarentenas: "Que no se empiece a buscar excusas, sobre todo en un momento tan crítico del año, de que a lo mejor es un falso positivo".