Herrera, sorprendido por la "maldad tremenda" de Margarita Robles con la número dos de Pablo Iglesias: "Es el ariete de Podemos"

El locutor de la Cadena COPE llama "chupa carcos" a la formación morada

Carlos Herrera ha puesto una mañana más a PSOE y Podemos en el centro de todas sus críticas. Este jueves, el locutor de la Cadena COPE ha querido profundizar en las discrepancias que existen entre los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición y ha destacado el papel que la ministra de Defensa Margarita Robles está desempeñando como "ariete" de la formación morada.

"Una teoría sobre los Gobierno. Todos los Gobiernos y los de coalición, en España no hay costumbre, son gobiernos que discrepan entre ellos, lo que pasa que los gobiernos medianamente sensatos se encierran, aclaran las discrepancias, toman una decisión y todos a una. Aquí no. Esto es un gobierno discrepante, lo cual lo hace profundamente incompetente porque la discrepancia de un Gobierno está íntimamente ligada a la incompetencia que demuestra. No es el Gobierno que necesita un país", comenzó atizando el presentador.

Herrera señaló entonces que dentro de todo el conflicto, Robles "parece haber aceptado encantada el papel de ariete contra Podemos en el Gobierno": "No se corta además. El papel le está suponiendo ser el ministro del Gobierno más valorado. Y el último episodio lo vimos ayer cuando la ministra de Defensa rechazara la petición de Podemos de investigar al Rey Juan Carlos", contó el almeriense a los oyentes de la emisora de los obispos.

Herrera llama "chupa charcos" a Podemos: "La hoz y el martillo no la han cogido en su vida"

El locutor recordó que el cierre de filas de Robles en torno a la corona provocó las críticas de Ione Belarra, la número dos de Pablo Iglesias en su cartera: "No sé quién habrá empatado esta, de dónde habrá salido esta ignorante, que la acusa de estar con la ultraderecha. Y hemos de reconocer que la respuesta de Robles merece ser glosada por su refinada maldad", criticó Herrera antes de dar paso a las declaraciones de la ministra.

"No comento tuits de ciudadanos particulares. La señora Belarra creo que es secretaria de Estado y creo que trabaja en la Vicepresidencia segunda... Cuando quiera que trabajemos conjuntamente, hablamos. Estoy segura de que estará preocupada por la desinfección de las residencias, y en eso trabajaremos juntas", aseguró con desdén Margarita Robles.

"Es una maldad tremenda", comentó sorprendido el presentador. "Creo que es una secretaria de Estado', pero como estos no han doblado un folio, estos son unos chupa charcos que están todo el día en las consideraciones generales de la revolución pendiente, estos la hoz y el martillo no la han cogido en su vida y, efectivamente tanto esta como el vicepresidente que la ampara como todo lo que rodea esa esa cúpula de incompetentes han desaparecido literalmente", añadió.

"¿Han aparecido en la pandemia en lo social de Filomena y lo colgante? La respuesta de Robles es de una refinadísima maldad", insistió el presentador, que lamenta que la postura de Robles solo sea "testimonial". "Porque es Sánchez el que permite la algarabía de Iglesias y el pacto con Bildu y ERC. Esas cosas con Sánchez, es decir, el ojo pónganlo en el presidente del Gobierno", pidió el andaluz.