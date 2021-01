"No hicieron nada para evitarlo": el durísimo repaso de Àngels Barceló a Fernando Simón Ecoteuve.es 13/01/2021 - 9:59 0 Comentarios

La locutora de la Cadena Ser, muy dura en su análisis tras las palabras del experto

Las últimas palabras de Fernando Simón, responsabilizando a los ciudadanos del aumento de casos de coronavirus después de la Navidad siguen generando comentarios. Àngels Barceló ha sido muy dura en su análisis por estos comentarios que hizo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que se supone que avaló las medidas restrictivas que los políticos han aprobado y que son las que rigieron las reuniones durante las vacaciones.

"Su análisis provocó perplejidad: otra vez la responsabilidad es de los ciudadanos porque dijo que se lo pasaron mejor de lo que deberían en Navidad", comenzó Barceló en la Cadena Ser.

"Se supone que Simón es científico, que tiene que asesorar a los políticos sobre las decisiones que hay que tomar. Y había unanimidad entre los científicos sobre los efectos que tendría las navidades. Pero Simón lo hace al revés: avala las decisiones políticas y pone el foco en los ciudadanos, cuando los que no se atrevieron a suspender las fiestas fueron los políticos", analizó la periodista, en un tono muy duro.

Lea también: Ferreras 'machaca' a Fernando Simón dando donde más duele: "Marginal también era cuando llegó a Italia"

Àngels Barceló: "Sabían las consecuencias"

"No se puede decir 'celebren respetando las restricciones' y luego decirles que la culpa es de haberlo celebrado. En este país se instaló el mantra de salvar la Navidad y de nada sirvieron las advertencias sobre las consecuencias", comentó la locutora, que criticó la falta de valentía política para haber sido más duros con las medidas restrictivas.

"Se celebró la Navidad porque no hubo la valentía de decir que no. No digan, como Feijóo, que hubiera sido mejor evitar las reuniones familiares. Sabían las consecuencias", expuso la periodista.

Lea también: "¿Qué sentiste cuando te señaló?": la respuesta de Vicente Vallés a Pablo Iglesias

"Que no venga ahora Fernando Simón diciendo que lo pasamos mejor de lo que debíamos porque ellos no hicieron nada para evitarlo, porque hacerlo hubiera sido impopular y habría tenido algún coste electoral, y ya saben que con esto, en política, no se juega", zanjó Barceló en un editorial que se está haciendo viral.